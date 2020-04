Összeomlik a gyógyászati segédeszköz-ellátás, ha a kormány nem segít

A kialakult gazdasági helyzetben a hazai gyógyászati segédeszköz-ellátás összeomlása elkerülhetetlen a kormány pénzügyi segítsége nélkül – hívják fel a figyelmet gyógyászati segédeszköz szakmai szervezetek. Magyarországon több mint egymillió ember szorul gyógyászati segédeszközre a mindennapi élete során, többségük időskorú. Az őket minden eszközzel ellátni képes gyse szaküzletek azonban bevétel és forgalom hiányában működésképtelenné váltak – gazdasági mentőcsomagot azonban nem kaptak.

A turizmus-vendéglátás ágazathoz hasonló visszaesést eredményezett a koronavírus járvány számos egészségügyi szolgáltató vállalkozásnál és gyógyászati segédeszköz forgalmazó cégnél – hívja fel a figyelmet a Forgalmazók az Egészségért Szövetség (FESZ). A járóbeteg szakrendeléseken elrendelt járványügyi intézkedések hatására egyrészt sok beteg és rászoruló nem tudja felíratni gyógyászati segédeszközét, másrészt az egészségügyi intézményekben működő gyógyászati segédeszköz kiszolgáló helyek – forgalom és bevétel hiányában – vagy bezártak, vagy szűkített nyitva tartás mellett működnek.

A helyzet súlyát jól példázza annak az ortopédiai cipőket gyártó és forgalmazó egészségügyi szolgáltató vállalkozásnak a beszámolója, amely 54 telephelyen és fióktelephelyen félszáz dolgozónak biztosít munkát és megélhetést. Tavaly márciusában az orvosi receptre történő rendelés állománya 80 millió forint volt. Idén március 16-a óta 0 forint rendelés és 0 db recept érkezett be a szaküzletekbe. Nem pár százalék forgalom csökkenésről beszélünk, hanem a legmélyebb válság helyzetről. Ha a munkavállalóit elbocsátja, több évbe, akár évtizedbe kerülhet ilyen volumenű orvosi eszköz gyártó kapacitást és szakdolgozói állományt újra felépíteni oktatni, betanítani

– hangsúlyozza Dr. Margitai Barnabás, a Forgalmazók az Egészségért Szövetség elnöke.

A hazai támogatott gyse-ellátást végző vállalkozások többségének gazdálkodási helyzete már a járványt megelőzően is rendkívül kedvezőtlen volt, melyre már a múlt év során is több alkalommal felhívták a döntéshozók figyelmét. Ennek ellenére a kormány által bejelentett gazdaságvédelmi akcióterv első és második üteme sem biztosít segítséget az ágazatnak, pedig a szakmai szervezetek már március végén jelezték több minisztériumnak is, hogy konkrét intézkedések nélkül kilátástalan helyzetbe kerülnek.

Már a gazdaságmentő csomag első ütemében született kormányrendeletek megjelenésekor jeleztük a döntéshozó felé, hogy az egészségügyi szolgáltatók és ezen belül gyógyászati segédeszköz forgalmazók a turizmus-vendéglátás, vagy a rendezvényszervező ágazatokhoz hasonló veszteségeket szenvednek el. Ezért az előbb említett iparágakhoz hasonlóan nyomatékosan kértük a közterhek, így a bér- és járulékfizetési kötelezettségeink enyhítését és az egészségügyi intézményekben bevezetett korlátozó intézkedések miatt, az ügyfelektől, betegektől elzárt gyógyászati segédeszköz kiszolgáló szaküzletek bérleti díjának elengedését

– emeli ki a FESZ elnöke.

Kimaradt a támogatottak köréből a teljes, (nem kisadózó) egészségügyi szolgáltatói ágazat, pedig a járvány miatt többségük nem tud működni és az általuk foglalkoztatott asszisztensek, ápolók, gyógytornászok béreit és járulékait kigazdálkodni sem.

Ha a kormány a válsághelyzetben nem nyújt semmilyen segítséget az egészségipari vállalkozásoknak, hogy megtartsák a munkavállalóikat, akkor a válság után még a járvány előtti időszaknál is súlyosabb egészségügyi-munkaerő hiánnyal fog szembesülni az egészségügyi ellátó rendszer – figyelmeztetnek. A Forgalmazók az Egészségért Szövetség – az Orvostechnikai Szövetséghez (OSZ) hasonlóan – jelezte továbbá, hogy a forint-euró árfolyam drasztikus romlása miatt – az alapvetően importra épülő gyógyászati segédeszköz termékeket és a szakmai szervezetek javaslatai ellenére mára korszerűtlenné vált finanszírozási rendszerben – nem képesek az eszközök többségét a 17 éve rögzített árakon biztosítani a betegeknek. Kezdeményezték, hogy a NEAK térítse meg az árfolyam-különböztet a 2020 évi költségvetés elfogadásakor kalkulált devizaárfolyam alapján, a forgalomba hozó cégeknek, importőröknek.

A szakmai szervezetek a kormánynak írt levelükben felhívták a figyelmet, hogy a kormány pénzügyi segítsége nélkül, a koronavírus-járvány miatt kialakult gazdasági helyzetben a hazai gyógyászati segédeszköz-ellátás és gyártás összeomlása elkerülhetetlen, a rászorulók az eszközeiket nem kapják meg.

Egymillió termékhasználó ellátott elemi érdeke, hogy a járvány alatt és azt követően is fenntartható maradjon a hazai támogatott gyógyászati segédeszköz-ellátás.

Felvetéseikre mindeddig nem érkezett válasz.

