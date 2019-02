Még mindig emelkednek a budapesti panelárak

Vannak ingatlanok, amelyeknél 10 százalékot is lehet alkudni még most is

Úgy tűnik, a vevők ismét megszerették a paneleket, és talán nem csak azért, mert árukat tekintve a legkönnyebben elérhetők az átlagemberek számára, hanem azért is, mert praktikusak, könnyen berendezhetők, és még a fenntartási költségük is versenyképes. Sok vevő úgy látja, hogy a téglalakások és panelek között még meglévő árkülönbséget semmi sem indokolja, ezért is tolódott el a kereslet a panelek irányába. Egy korszerűen felújított, panelprogramos épület sok esetben már azt a komfortot tudja biztosítani, amit egy téglaépítésű társasház.

Ezért szinte minden budapesti kerületben azt hallani az ingatlanközvetítőktől, hogy a panellakások árai tovább emelkednek, szemben a családi házakéval vagy épp a téglaépítésű lakásokéval, melyeknél sok esetben már csak stagnáló árakkal találkoznak a szakemberek. Ráadásul a nagy kínálat és a könnyű összehasonlíthatóság miatt az eladásra kerülő paneleknél a nagy alku sem jellemző: mindössze 100-200 ezer forintnyit olvadhat az ár.

Ami persze nem jelenti azt, hogy itt nem találkozni jelentős túlárazásokkal. Ezeket azonban könnyebben kiszúrják a vevők, mint mondjuk a családi házak piacán. Ha pedig egy panellakást jól áraztak be, akkor az értékesítési idő hetekben mérhető, de arra is bőven akad példa, hogy néhány nap alatt elkel egy ingatlan.

Miközben bizonyos területeken, például egy-egy lakótelepen jelentős az ingatlanpiaci mozgás, máshol nem történik semmi

– jelezte a Balla Ingatlannál a dél-budai régió irodáinak szakmai vezetője, Nagy Csaba, aki szerint a kereslet még mindig egyre inkább a relatíve olcsóbb panellakások irányába tolódik.

Dél-Budán a keresett környékek közé tartozik egyébként Kelenföld vagy Budafok, így például a Leányka utcai lakótelep. Gazdagrét ugyanakkor presztízskörnyéknek számít, ahol a magas árak ellenére olyannyira nagy a kereslet a lakások iránt, hogy gyakran gyakorlatilag rokoni, ismerősi körön belül adják el azokat, így sokszor meg sem hirdetik őket – tette hozzá Nagy Csaba.

A XI. és XXII. kerületekben 5-8 százalékos drágulást mértek az ingatlaniroda részéről a tavalyi évben. Így a kelenföldi lakótelepen egy átlagos, kétszobás panellakás eladási négyzetméterára jelenleg 500-600 ezer forint környékén alakul. Gazdagréten viszont egy háromszobás panellakásért már 37-40 millió forintot kell fizetnie a vevőnek.

20 millió alatt nincs

De ha Észak-Budán, azaz a III. kerület ingatlanpiacán nézünk körül, akkor is azt látjuk, hogy ma már semmilyen lakást nem kapunk 20 millió forintnál olcsóbban. Még egy másfél szobás panellakás egy 15 emeletes házban is többe kerül ennél. És most már felbukkantak a kerületben a 40 millió forint feletti panellakás-ajánlatok ia – hívta fel a figyelmet az ingatlaniroda III. kerületi és bel-budai irodáinak szakmai vezetője, Nagy Andrea.

Utóbbi persze a rendkívül felkapott Pók utcai lakótelepre jellemző, ahol a szakértő szerint egyáltalán nem ritka az ilyen hirdetési ár. Véleménye szerint semmi nem indokolja ugyan ezt árat, ugyanakkor azt el kell ismerni, hogy a Pók utcai lakótelep mindig a lakásvásárlók egyik kedvencének számított. És így van ez ma is: akadnak olyan vevők, akik a magas árak ellenére ragaszkodnak a területhez.

Legalább ennyire meglepő lehet sokak számára, hogy most már Békásmegyeren is belefuthatunk 30 millió forint feletti hirdetési árakba. Igaz, ez az ár nem a kétszobásokra, hanem inkább a háromszobás, nagyobb méretű panellakásokra jellemző. Az is érezhető, hogy míg korábban nem kedvelték ezt a lakótelepet a vevők, mára Békásmegyer felküzdötte magát a vonzónak számító területek közé. Aminek persze elsősorban az lehet az oka, hogy kicsivel elfogadhatóbbak errefelé a panelárak, mint a III. kerület más részein: az átlag valahol 20-30 millió forint között mozog.

Mit keresnek a vevők Pesten?

Ha átpillantunk a Duna túlpartjára, akkor azt látjuk, hogy a IV. és XV. kerületben a kis és közepes méretű panellakásoknál tavaly 5 százalék körüli áremelkedés következett be. Jelenleg a legfelkapottabb lakástípus a két kerületben a másfél szobás és az egy plusz kétszobás panellakás – fejtette ki a IV. és XV. kerületi iroda vezetője, Balla Frigyes. Előbbiek átlagosan 500 ezer forintos, míg utóbbiak 400-500 ezer forintos négyzetméteráron cserélnek gazdát. Számít persze az elhelyezkedés is, de a szakértő szerint a vevői preferenciák változatlanok: leginkább a központi fekvésű, de csendes ingatlanokat keresik, melyek kiváló közlekedési adottságokkal és infrastruktúrával rendelkeznek.

A XIII. kerületben is népszerűek a panellakások, melyek négyzetméterára 450-600 ezer forint között változik elhelyezkedéstől, környezeti adottságoktól és a társasház állapotától függően. Sokak számára vonzó a kerületben a Vizafogó városrész környéke a Duna közelsége, a jó közlekedés és az igényes környezet miatt, hiszen szép játszóterek és parkok találhatók errefelé. Emellett persze Angyalföld is népszerű a közösségi terek, a zöld területek és nem utolsósorban amiatt, hogy az árak itt még megfizethetők – hangsúlyozta a XIII. kerületi iroda szakmai vezetője, Tóth Viktória.

Ha a IX. kerületi József Attila lakótelepen nézünk körül, akkor azt látjuk, hogy az egy évvel ezelőtt 16 millióért kínált a 26 négyzetméteres garzonok, most 17 millió forintért kelnek el. A másfél szobás, 38-39 négyzetméteres lakásokat ugyanitt egy éve 17-18 millió forintért lehetett eladni, de jelenleg már 22 millió forintért hirdetik őket. Gyakoriak még az 54-55 négyzetméteres kétszobás lakások is errefelé, melyek eladási ára 24 millió forintnál jár, igaz 28-30 millió forintért is hirdetik ezeket – sorolta az adatokat a VIII. és IX. kerületi iroda szakmai vezetője, Hart Erzsébet.

Megfigyelése szerint összességében 10-15 százalékkal emelkedtek az eladási árak, miközben a túlárazás mértéke is elég jelentős: sokszor eléri a 15 százalékot. Az értékesítési idő a reálisan árazott lakásoknál 1-2 hónapra tehető, de olyan is előfordul, hogy egy jó állapotú, kiváló elhelyezkedésű lakás akár 3 hét alatt is elkel – tette hozzá.

Kijjebb is a panel a favorit

Kifelé tartva a belső kerületekből azt látjuk, hogy máshol, például Kőbányán is a panel a favorit. És mivel a kínálat szerény ebből a típusból, a kismértékben túlárazott lakásokra is van érdeklődő – hívta fel a figyelmet a X. és XVII. kerületi iroda szakmai vezetője, Kántor Istvánné. A felújított, jó állapotú, jól árazott panellakásoknál egy hónapos értékesítési időre számíthatnak a tulajdonosok, de sok esetben ez egy-két hétre vagy akár néhány napra is rövidülhet.

A X. kerületi panelek között az egyszobásokat 16-17 millió forintért, a kétszobásokat 19-21 millió forintért, míg a háromszobásokat 22-24 millió forintért el lehet adni. Leginkább Óhegy, valamint az Újhegyi és a Gyakorló utcai lakótelep kedvelt a kerületben. Óhegy kertvárosias, és itt inkább kisebb, négyemeletes házak, valamint kertes házak épültek. Az Újhegyi lakótelep viszont kitűnő infrastruktúrával rendelkezik, míg a Gyakorló utcai lakótelep a metró közelsége miatt keresett. Az itt található ingatlanok ára a kerületi átlagoknál mintegy 10 százalékkal magasabb – tette hozzá a szakértő.

A XIX. és XX. kerület panellakásoknál 2018-ban mintegy 10 százalékos áremelkedést jelzett a XIX. és XX. kerületi iroda szakmai vezetője, Lendvainé Pető Zsuzsanna. A változatlanul erős kereslet miatt a jó állapotú, két- vagy háromszobás panellakásokat most 450 ezer forintos átlag négyzetméteráron lehet értékesíteni. Persze az árat meghatározza az is, hogy az adott ingatlan pontosan hol helyezkedik el. A két kerületben a központhoz közelebb lévő lakótelepi házak a legnépszerűbbek.

A még kijjebb eső XVIII. kerületben a panelek árai 14-15 milliónál indulnak. Ezért az árért egyszobás, 30 négyzetméteres garzont kaphatunk. A másfél szobás panelek ára 15-20 millió forint között alakul, míg az 50-70 négyzetméteresek 20-26 millió forintba kerülnek. De a négyemeletesekben található, 67-75 négyzetméteres panelek eladási ára akár a 30 millió forintos szintet is karcolhatja – számolt be a XVIII. kerületi iroda szakmai vezetője, Rácz Gyula László. Alkudni persze lehet az árakból, és ez szinte kötelező is a hazai piacon. De egy jól árazott panellakásnál maximum fél százalék lehet az elérhető alku mértéke.