Lekerült a nyomkövető Noé Viktorról

Levették Noé Viktor kezéről a hatósági nyomkövetőt, azaz már nincs bűnügyi felügyelet alatt a Keresztanyu színésze, írta meg a Blikk. Noét – aki korábban a Sztárboxban és az Exek csatájában is feltűnt – januárban tartóztatták le Budapesten egy szlovákiai gyerektartási eljárásra hivatkozva, nemzetközi elfogatóparancs alapján. A színész egyedül neveli lányát, Zoét, amit a magyar bíróság múlt októberben jogerősen kimondott, ahogyan azt is: visszamenőleg és a jövőre nézve sincs gyerektartási követelés egyik részről sem.

Március elején aztán azon a napon hosszabbították meg Noé Viktor bűnügyi felügyeletét, amikor a határozat szerint annak meg kellett volna szűnnie.

Most viszont változott a helyzet: egyszer csak megszüntették az egészet, méghozzá két nappal a kiadatási tárgyalás előtt. Ez nekem teljesen váratlan volt. Január óta gyakorlatilag folyamatosan érvényben voltak az intézkedések, aztán hirtelen ez történt

– nyilatkozta most a Blikknek a színész, akinek a bűnügyi felügyelet feloldása után az első útja thai box edzésre vezetett, majd a tóparti házaikhoz.

„Az ember ilyenkor azt érzi, hogy valami épül vissza. A közelgő nyári időszak különösen fontos, azt szeretném, hogy a nyarat már ott töltsük a lányommal. Lemegyünk, ott vagyunk a víznél, sütögetünk, bográcsozunk és egyszerűen csak együtt vagyunk. Ennél több nem is kell” – fogalmazott az egyedülálló édesapa.

Okozott kellemetlenségeket a nyomkövető

Noé Viktor szerint a nyomkövető viselése hatással volt a munkájára is.

Előfordult olyan, hogy próbáról hívtak be, mert bejelzett a rendszer. Ott ültem, és egyszer csak közölték, hogy látják, hol vagyok, ne csináljak semmit. Ez megalázó volt. Volt, hogy el kellett hagynom próbát emiatt, és vidéki munkák is kiestek a bűnügyi felügyelet miatt. Ez az egész szétvágta az életemet egy időre

– mondta el a tárgyalására készülő színész.

Ott kaphatok választ arra a kérdésre, hogy mi történik a továbbiakban. Ha ott valamit kimondanak végre, az elindíthat új eljárásokat is. Azt várom, hogy végre tisztuljon a kép. Akkor fogom azt mondani, hogy vége van, ha látom, hogy hogy a lányom teljes biztonságban van. Most még benne vagyunk az egészben, de bízom benne, hogy ez az út már kifelé vezet.