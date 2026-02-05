a nagy duettana maría orozcobetty a csúnya lány
Kiderült: ő lesz A Nagy Duett első élő adásának külföldi vendégítésze

admin Grósz Petra
2026. 02. 05. 13:54
Hamarosan indul a nyolcadik évad.

Jövő vasárnap veszi kezdetét A Nagy Duett nyolcadik évada, aminek kilenc duó és egy trió vág majd neki. A csatorna nemrég újabb bejelentést tett a műsorral kapcsolatban, kiderült ugyanis, ki lesz az első élő adás külföldi vendégítésze.

Telenovella-sztár a zsűriben

A TV2 friss bejelentése szerint

a Betty a csúnya lány című kolumbiai telenovella sztárja, Ana María Orozco csatlakozik majd

Stohl Andráshoz, Lékai-Kiss Ramónához, Kasza Tibihez és Horváth Tomihoz, hogy együtt értékeljék a versenyzők produkcióit.

