Személyiségek és stresszkezelés, avagy ismerd meg önmagad

Ismerős a helyzet? Nem véletlenül: a stresszt mindenki másképp kezeli, mindenkire másképp hat, a szervezetünk egy adott helyzetre más-más válaszokat ad. Ez a válasz szorosan összefügg a személyiségünkkel. Ahhoz, hogy hatékonyan kezeljük a feszültséget, először azt kell megértenünk: milyen személyiségtípusok vagyunk a stresszkezelés szempontjából.

A szakirodalom A, B, C és D modellre osztja a személyiségeket, ez a felosztás elsősorban a stresszkezelés és az egészségpszichológia szempontjából csoportosítja az embereket.

A: Versengő és perfekcionista

Az A típusúra azt mondja, versengő, perfekcionista, akire a túlzott ambíció, a tökéletességre való törekvés, és az ezekkel járó fokozott türelmetlenség a jellemző. Az ilyen ember ugyan feszült, ám gyakran időzavarban szenved. A stresszt gyakran belső nyomásként éli meg, fokozottan hat rá a „jobbnak kell lennem!” és a „nem hibázhatok!” elve.

Bár motivált és teljesítményorientált, amennyiben nem tanul meg rugalmasabban gondolkodni, hajlamos a túlhajszoltságra és a kiégésre.

B: kiegyensúlyozott és empatikus

A B típus tökéletes ellenpéldája az előzőnek: higgadt és nyugodt, türelmes, kevésbé hajlamos a stresszre (azaz jól kezeli a feszültséget), sokkal kiegyensúlyozottabb. Nem versengő típus, ezért nem hajtja mindenáron a siker. Ugyanakkor nemcsak az eredményt élvezi, hanem az addig tartó folyamatot is. Jó kapcsolatteremtő, empatikus, együttműködő.

Előnye, hogy kisebb nála a kiégés veszélye, mentálisan is jobb egészségnek örvend, kreatívabb, és miután nem állandó időnyomás alatt dolgozik, az emberei kapcsolatai is harmonikusabbak. Hátránya ugyanakkor, hogy a lazasága halogatásba csaphat át.

C: konfliktuskerülő és érzelemelfojtó

Az érzelemelfojtásra hajlamos emberek a C típusba tartoznak, ők visszafogottak, konfliktuskerülők és alkalmazkodók, higgadtnak és fegyelmezettnek tűnnek, ám ezt az állapotot lehet, hogy éppen a saját – főleg negatív – érzelmeik elfojtásával érik el.

Megfelelési kényszer jellemzi őket, sokkal inkább mások igényeit helyezik előtérbe, és szabálykövető, precíz, felelősségteljes magatartásukkal túlzásba viszik az alkalmazkodást. Nagy előnyük ezeknek az embereknek, hogy kiváló csapatjátékosok, megbízhatóak, pontosak, empatikusak, ugyanakkor a felgyülemlő belső feszültség magával hozhat egyfajta passzív-agresszív viselkedést is. A szakirodalom ezt a típust gyakran hozza kapcsolatba pszichoszomatikus problémákkal, mivel a tartós érzelemelnyomás hosszú távon testi tünetekhez vezethet.

D: alacsony önértékelés szorongással

A D típusra elsősorban a szorongás a jellemző, ő alapvetően pesszimista beállítottságú, képes a tartós negatív érzelmi állapot fenntartására, és nagyon nehezen nyílik meg mások előtt.

Jellemző rá az alacsony önértékelés, az érzelmi bezárkózás, az erős belső stressz, amelyet a gyakori szorongás és aggodalmaskodás vált ki. Kicsit ellentmondásos is, hogy miközben krónikus stresszben és feszültségben él, és kapcsolati nehézségekkel küzd, addig kifejezetten érzékeny személyiség, aki empatikus mások problémáira.

A pszichológiában ezt a típust hozzák összefüggésbe a legtöbbször szív- és érrendszeri kockázatokkal, mivel a tartós szorongás és érzelmi elfojtás megterheli a szervezetet.

Az önismeret a kulcs

Összességében az mondható el, hogy stresszkezelés szempontjából nincs jó vagy rossz személyiségtípus. A személyiségünkön nehéz változtatni, de a reakcióinkon lehet, ehhez pedig a kulcs az önismeret.

Ha tisztában vagyunk azzal, hogyan reagálunk a stresszre, könnyebben alakíthatunk ki olyan módszereket, amelyek hosszú távon is támogatják a mentális jóllétünket.

