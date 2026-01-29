Steiner Kristóf: A kisebbségek sorozatos megbélyegzése nem rövidíti a kórházi várólistákat

A minap vádat emeltek Karácsony Gergely ellen a Budapest Pride miatt, amire a főpolgármester úgy reagált: büszke gyanúsítottból büszke vádlott lett. A hírt Steiner Kristóf a Facebook-oldalán kommentálta.

„Magyarországon a hatalom mesterségesen gerjesztett társadalmi feszültséggel próbálja elfedni a létbizonytalanságot” – vezette fel mondandóját a műsorvezető, majd a folytatásban Lázár János „cigányozós” megszólalására is utalt.

Szankcionálna egy megválasztott városvezetőt, mert kiállt a gyülekezés szabadsága mellett, közben pedig következmények nélkül maradnak rasszista, romaellenes politikusi megnyilvánulások. De a kisebbségek sorozatos megbélyegzése nem rövidíti a kórházi várólistákat! Nem véd gyerekeket az intézményi visszaélésektől! Nem állítja meg az elszegényedést, és nem gyógyítja meg a korrupciót!

Steiner Kristóf csatlakozik a Budapest Pride önkénteseihez

Steiner bejegyzésében leszögezte: szereti a hazáját, szülővárosát, és Karácsony Gergely az ő polgármestere is.

Ezért vele együtt mondom ki, hangosan: nem »bűn« hinni benne, és hirdetni, hogy a szeretet nem kiváltság, hanem alapjog! Mert a a láthatóság nem veszély, az esélyegyenlőség pedig nem liberális ideológia, hanem morális és jogi minimum! A kriminalizálása számomra egyfajta elátkozott iránytű: nem a helyes irányt mutatja, hanem azt, hogy merre tart az ország.

Megemlíti, hogy a Pécs Pride szervezője, Búzás-Hábel Géza szintén hatósági eljárás célkeresztjébe került.

A kormány nem rendet teremt, hanem félelmet. Ebbe nem tudok és nem is akarok belenyugodni – mint magyar állampolgár. Mint ember. Kiállok azokért, akik nem hajlandók lemondani egy méltányos és humánus értékek mentén működő Magyarországról. Ezért idén a szokásos elköteleződésem mellett csatlakozom a Budapest Pride-ot szervező önkéntesekhez

– jelentette be.

Szavazásra buzdított

Ha a módszer az, hogy a kormány fenyegeti azokat, akik kiállnak a legkiszolgáltatottabbak mellett, akkor a mi módszerünk az, hogy megmutatjuk: Magyarország jövője nem a félelemre, hanem a felelősségre épül. Mások iránt, és önmagunkkal szemben!

Április 12-én mindannyiunkról döntünk. Éljünk a választáshoz való jogunkkal – amíg még megtehetjük! #kormányváltás

– zárta posztját Steiner Kristóf.