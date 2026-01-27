Kiara Lord Stohl Andrásnak: Úgy láttam, egy kicsit kancsal vagy

Kiara Lord is bemutatkozott Stohl Andrásnak A Nagy Ő hétfő esti adásában. A színész-műsorvezető azonnal felismerte az egykori felnőttfilmest, akinek tavaly végigkövette a Farm VIP-s szereplését.

– A Farmban láttalak. Sok mindent tudok rólad.

– És ez vajon jó nekem vagy nem, hogy láttál?

– Egyáltalán nem zavar

– beszélték meg, mire Stohl azt kérdezte a tartalomgyártótól, miatta érkezett-e a műsorba, vagy azért, mert szerepelni akar. Utóbbi azt felelte, is-is.

Kiara később megjegyezte, hogy kicsit meglepődött, hozzátéve, majd inkább csak később mondja el, miért. Stohl ezt hallva megkérdezte, megölelhet-e őt, majd arra kérte, súgja a fülébe a dolgot.

– Csak úgy láttam, hogy egy kicsit kancsal vagy.

– Jól láttad, szemtengelyferdülésem van.

– De ez jó!

– Szexi?

– Ühüm! Csak nem mertem kimondani

– bólintott a versenyző, majd hamar el is foglalta a helyét a villában.

Amikor Stohl kettesben maradt a realityt vezető Lékai-Kiss Ramónával, kifejtette neki, hogy kemény helyzetben érzi magát: egyrészt Kiara Lord múltja miatt, másfelől pedig azért is, mert a nő nem feltétlen csak miatta érkezett a műsorba. Hozzátette, érdekli őt a versenyző, és szerinte egy férfi hazudik, ha azt mondja, nem érdeli egy ilyen nő.

Bakancslistásak egymás számára

Miután belépett a villába, a szereplők között hamar téma lett Kiara Lord felnőttfilmes múltja, Stohl azonban elsőként őt hívta el beszélgetni a kertbe, hogy jobban megismerje. Megosztották egymással, hogy kölcsönösen nyitottak egymás felé: Kiara Lord egyenesen közölte, számára a színész-műsorvezető bakancslistás férfi, Stohl pedig úgy fogalmazott:

„Mindig akartam egy felnőttfilmest, hogy legyen párom. Nyitott vagyok!”

Mielőtt a színész-műsorvezető továbblépett volna a következő beszélgetésre, tudatta Kiara Lorddal, hogy egy pozitív csalódása már biztosan van a műsorban, az pedig ő.

Volt, aki már az első este hazament

Nem mindenki bizonyult olyan szerencsésnek a bemutatkozók estéjén, mint a felnőttfilmes: egy 21 éves szereplőnek például szinte rögtön haza kellett mennie, Stohl András ugyanis hamar biztos lett abban, hogy a lánnyal nem illenek össze.

