mező misi
Élet-Stílus

Mező Misi az apjáról: Ha úgy tartotta kedve, amikor hazajött bepiálva, előkerült a nadrágszíj, és ami belefért, bántott bennünket

TV2
admin Grósz Petra
2026. 01. 13. 11:20
TV2

A napokban jelent meg a Bizony, Isten! YouTube-csatornán a JÉZUS és a BOLDOGSÁG új epizódja, mely az Irgalmasok címet kapta. A story.hu szúrta ki, hogy a részben a műsort vezető Mező Misi a múltbéli sebeiről is mesélt. Mint kiderült, annak idején családon belüli erőszak áldozatai lettek a testvérével.

Az fáj, amikor egy édesapával nem alakul ki az, amiről álmodtál, az igazi apa-fia kapcsolat az ő viselkedése miatt. Ha úgy tartotta kedve, amikor hazajött bepiálva és előkerült a nadrágszíj, és ami belefért, bántott az öcsémmel együtt bennünket. Ezeket nem tudom megbocsátani, bármennyire is szeretném. Tudom, hogy könnyebb lenne nekem is, de nekem ez nem megy

– osztotta meg a nézőkkel az énekes, aki a téma kapcsán arról is beszélt, hogy az említett múlt miatt a saját apává válása is küzdelmes volt a számára, úgy érezte ugyanis, hogy nem hoz otthonról megfelelő mintát.

Mezőről a nyáron szintén a gyerekkora kapcsán írtunk:

Kapcsolódó
Mező Misi a gyerekkoráról: Nekem a nyári szünet arról szólt, hogy irány ki a paprikaföldre dolgozni
A természet szabad felfedezése és a zene kárpótolta őt a dolgos nyarakért.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kiderült, hogy mekkora volt az infláció 2025-ben
HVG: már 12 évvel ezelőtt tudott a kormány arról, hogy a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója aggályos kapcsolatban áll több kiskorúval
Horrorisztikus felvételen, ahogy egy cápa rátámad a nőre szabadtüdős merülés közben
Tűz ütött ki a Papp László Budapest Sportarénában
A köztársasági elnök kitűzte a 2026-os választás időpontját
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik