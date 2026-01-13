Mező Misi az apjáról: Ha úgy tartotta kedve, amikor hazajött bepiálva, előkerült a nadrágszíj, és ami belefért, bántott bennünket

A napokban jelent meg a Bizony, Isten! YouTube-csatornán a JÉZUS és a BOLDOGSÁG új epizódja, mely az Irgalmasok címet kapta. A story.hu szúrta ki, hogy a részben a műsort vezető Mező Misi a múltbéli sebeiről is mesélt. Mint kiderült, annak idején családon belüli erőszak áldozatai lettek a testvérével.

Az fáj, amikor egy édesapával nem alakul ki az, amiről álmodtál, az igazi apa-fia kapcsolat az ő viselkedése miatt. Ha úgy tartotta kedve, amikor hazajött bepiálva és előkerült a nadrágszíj, és ami belefért, bántott az öcsémmel együtt bennünket. Ezeket nem tudom megbocsátani, bármennyire is szeretném. Tudom, hogy könnyebb lenne nekem is, de nekem ez nem megy

– osztotta meg a nézőkkel az énekes, aki a téma kapcsán arról is beszélt, hogy az említett múlt miatt a saját apává válása is küzdelmes volt a számára, úgy érezte ugyanis, hogy nem hoz otthonról megfelelő mintát.

