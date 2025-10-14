Szuperérzékenység és depresszió: ez köztük a kapcsolat (x)

Kik azok a szuperérzékenyek?

A szuperérzékeny (angolul: Highly Sensitive Person, HSP) kifejezés arra a személyiségjegyre utal, amikor az illető mélyebben dolgozza fel a környezeti ingereket: hangokat, fényeket, finom hangulatváltozásokat, mások érzelmeit. Ez önmagában nem baj – de kombinálva más rizikófaktorokkal olyan érzékeny pont lehet, amely sérülékenyebbé tehet a mentális zavarokkal kapcsolatban.

Jobban fáj nekik a nehézség

Egy friss kutatás kimutatta, hogy a magas érzékenységhez erősebb magányosságérzet is társul. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illető kevesebb társas kapcsolatot tart fent, hanem arra vonatkozik, hogy a gazdag belső világának történéseit a környezete nem mindig érti. Ugyanis a szuperérzékenyek mélyebben dolgozzák fel az őket ért ingereket: részleteket ragadnak ki, asszociálnak, többféle összefüggést látnak egy esemény mögött, ami hajlamosít a túlzott analizálásra, a negatív gondolatspirálokra. Azaz a természetes érzékenységük miatt ezeket az embereket jobban megviselik a stresszes helyzetek, a negatív élmények.

A depresszió nem egyenlő a túlérzékenységgel

Azt is érdemes tudni, hogy az ilyen személyiségek sokkal elszigeteltebbnek és megterheltebbnek érezhetik magukat, amikor depressziós panaszokat tapasztalnak – de természetesen nem csak náluk jelentkezhetnek ilyen panaszok. Ugyanis a depresszió nem valamiféle túlérzékenység, hanem valódi betegség, amely egyebek között az érzelemszabályozás zavarával jár, amit fizikai, hangulati és kognitív panaszok is kísérhetnek. Ezek heteken, hónapokon át fennállhatnak, és a nem kifejezetten érzékeny embereknél is igen jelentős szenvedést okozhatnak.

Főbb tünetek:

tartósan nyomott hangulat, lehangoltság,

az érdeklődés és az örömérzet elvesztése,

jelentős fogyás vagy hízás,

inszomnia vagy fokozott alvásigény,

motoros nyugtalanság vagy gátoltság,

nehézség a koncentrálásban, a döntéshozásban vagy a gondolkodásban,

önvád, bűntudat, értéktelenség érzése,

levertség, fáradtság, erőtlenség,

halálvágy, halállal kapcsolatos gondolatok.

Az érzékenység pozitív oldala

A sérülékenység felvállalása erő – a szuperérzékeny személyiségeknél ez szó szerint igaz. Azzal együtt, hogy többet rágódhatnak nehéz helyzeteken, különleges adottságaiknál fogva a pszichoterápiás munkában is jobban reagálnak. Mivel alaposabban megdolgozzák a belső élményeket, a változások, az új perspektívák jobban „megragadnak” bennük, az új felismerések nagyobb benyomást tesznek rájuk. A metaanalízis arra is rámutatott, hogy a HSP-k érzékenyebben reagálnak a pozitív terápiás beavatkozásokra.

Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős

A terápia során a szuperérzékenységet nemcsak rizikófaktorként, hanem lehetőségként is értelmezhetjük: a mélyebb empátia, a gazdag belső világ, a részletek érzékelése sokat adhat a kreativitásban, a kapcsolatokban, az önismeretben egyaránt. Ez segít abban is, hogy az érzékeny ember ne ellenségként nézzen önmagára. Ha tisztában vannak azzal, hogy rájuk minden erősebben hat, jobban fel tudnak készülni egy nehezebb időszakra is, és könnyebben kérnek segítséget.

Remotiv extra: segítség enyhe depresszió esetén

Akár magunkra ismertünk a szuperérzékenységben, akár nem, azt fontos megjegyezni, hogy a depresszió szakszerű segítséggel gyógyítható. Ha úgy érezzük, maguk alá gyűrnek a rossz gondolatok, beszéljünk valakivel, akiben megbízunk – ez barát, családtag vagy szakember is lehet. Sokszor már az segít, ha tudjuk: nem egyedül küzdünk a lelki nehézségekkel.

