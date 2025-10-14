Bernáth Odett külsejét cikizte Apáti Bence, ByeAlex kelt a védelmére: „Fura, hogy egy ötvenes, meglett férfi a megjelenése alapján bullyingol egy huszonéves éves lányt”

Az influenszer Bernáth Odett Gáspár Evelinnel csapott össze a Sztárbox vasárnapi adásában, amiről Apáti Bencének is megvolt a véleménye. Leginkább negatív, az is Bernáthnak címezve, figyelt fel erre a Blikk.

Amúgy azért kicsit örülök, hogy a tiszás influenszer – a magyar Imane Khelif, tudod, akinek mélyebb a hangja Kamarás Ivánnál – kikapott… Ilyen mély és férfias hang, erős állkapcsok… szóval érted… Azért egy szteroid-méregtelenítőkúrát el tudtam volna képzelni, hogy egyenlő feltételek legyenek. Ja, és 23 éves a csaj… vagy mi. 23… Miközben 35-nek néz ki. De persze, egészen biztosan mindig patyolat tisztán készült a versenyeire.

Apáti posztja alatt feltűnt ByeAlex, aki Bernáth védelmére kelt:

nekem ez nagyon fura, hogy egy ötvenes, meglett férfi, a megjelenése alapján bullyingol egy kb. 20 éves lányt. (én nem hallottam amúgy egy videójában sem lehet elkerülte a figyelmemet -, hogy politikai kampányt nyomna, amihez egyébként joga is lenne, ha akarná. hisz te is ezt csinálod, adóforintokból ráadásul.) furcsa ez főleg tőled, hogy egy sportembert bántasz, főleg egy nőt, akin box-kesztyű volt, miközben rajtad egész életedben HARISNYA… hiszen balett-táncos voltál, ha jól tudom. azért na. pedig, hiszed vagy sem, imádom a balettet. sok előadáson megfordultam már. de a boxot is szeretem, a hiteles sportembereket is, és becsülöm a bátor nőket; illetve, alapvetően nem utálok valakit csak azért, mert más a politikai identitása. legfeljebb, nem támogatom abban, amiben nem hiszek egy percet sem. üdvözöllek, alex