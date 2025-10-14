gáspár beagáspár evelinrtlsztárbox
Gáspár Bea lánya kritikusainak üzent: „A Sztárbox teljesítményalapú verseny, nem a nevedről, a származásodról, pláne nem a rokonaidról szól"

2025. 10. 14. 10:37
Pontozásos győzelmet aratott a Sztárbox vasárnapi adásában Gáspár Evelin, aki Bernáth Odett ellen mérkőzött meg női könnyűsúlyban. A mérkőzés után kritikus hangok találták meg a Gáspár-lányt, mondván, a kereskedelmi tévében elfoglalt helyük hozzájárulhatott a győzelméhez.

Gáspár Bea erre reagált most határozottan a közösségi oldalán:

Na, akkor ezt most tegyük tisztába! Egy teljesítményalapú verseny, mint a box, nem a nevedről, nem a származásodról, és pláne nem a rokonaidról szól. Ott, a ringben csak az számít, amit te raksz bele – az izzadság, a küzdelem, a szív. A lányom győzött. Nem azért, mert Gáspár Győző lánya. Nem volt bunda, nem volt lefizetés, nem volt kivételezés. Egyszerűen csak jobban csinálta. Sokan hajlamosak rögtön mást feltételezni… de ez most nem volt semmi más, mint tiszta, valódi teljesítmény. Kemény edzések, fájdalom, akaraterő – és egy lány, aki megmutatta, mire képes. Lehet, hogy nehéz elhinni, de ez az ő győzelme. Nem kell megmagyarázni

fogalmazott lánya meccséről.

