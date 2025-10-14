Gyuri gazda üzent azoknak, akik melegnek hiszik: „Valószínűleg összesen nem voltak annyi nővel, mint én”

Gyuri gazda az idei Házasodna a gazda évadban keresett magának párt, ám végül a végső álomrandin azt mondta választottjának, nem érez iránta semmit. Így szinglin zárta a párkereső műsort.

Azóta – a műsornak köszönhetően is – eléggé fellendült a szexuális élete, erről a story.hu-nak mesélt.

A műsorból megismerték a nevem, ez a csajozásban is jól jött. Szándékosan nem az ismerkedés szót használom, mert az nem lenne igaz. Nem tagadom, jelenleg nagyon élvezem, hogy nincs kapcsolatom, hogy minden nap más nővel lehetek, ha úgy alakul. Márpedig mostanában sokszor úgy alakul!

– fogalmazott a gazda, aki most saját budapesti bárjában dolgozik.

„Eszméletlen, hogy mennyi nőtől kapok üzenetet a közösségi oldalaimon! Nehéz szűrni azt, ki miért ír rám. De igazából az sem érdekel, ha valaki csak az ismertség miatt akar velem találkozni. Hajrá, állok elébe! Különben tisztán is játszom, mert azzal nyitok, hogy jelenleg nem keresek többet egy-egy kalandnál. És én egy lányba sem képzelem bele, hogy ő lehet az igazi. Én nem próbálkozom, esélyt sem adok olyannak, aki nem fog meg annyira, mint ahogy azt akár a két exem tette” – mondta el.

Gyuri gazda arra a kérdésre is válaszolt, vajon miért gondolják őt sokan homoszexuálisnak.