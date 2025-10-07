A csomagfutár hanyagsága miatt csapdába került a saját otthonában egy brit nő

Az egyre hidegebb napokra való tekintettel csak egy elektromos ruhaszárítót szeretett volna rendelni magának egy nő Angliában, de a csomagfutár hanyagsága miatt szó szerint csapdába került a saját otthonában – számolt be a Daily Mail.

A Nyugat-Sussex megye Haywards Heath nevű kisvárosában élő 31 éves Rhiannon Smith-t ugyanis nem várta meg a futár, hogy személyesen vehesse át az Amazonról rendelt, 90 fontos – nagyjából 40 ezer forintos – új elektromos ruhaszárítóját. Pedig ő végig otthon volt.

Ehelyett a csomagot egyszerűen a ház ajtajában hagyta. De úgy helyezte el a dobozt az ajtóban, hogy nem lehetett tőle rendesen lenyomni a kilincset – így Smith a rendelése kiszállítása után azt vette észre, hogy nem tud kimenni az otthonából.

A saját bevallása szerint Smith egyébként nem is várakoztatta meg hosszasan a csomagot kiszállító DPD-futárt, csak gyorsan fel kellett öltöznie, hogy ajtót tudjon nyitni neki.

„Az emeletről hallottam, hogy csengetnek, és másodpercek alatt lent voltam” – emlékezett vissza a szeptember 26-án történt incidensre. De mire leért, addigra a futár már köddé vált. Ami azért is jelentett kifejezetten nagy problémát a fiatal nő számára, mert egyedül élve nem tudott kitől segítséget kérni.

Smith végül 20 perc után megunta, hogy fogságba esett a saját otthonában, és betörte az egyik földszinti ablakot, hogy azon keresztül másszon ki a házból. A fiatal nő még aznap jelentette az esetet az Amazonnak, a cég pedig ígéretet tett neki, hogy felveszik a kapcsolatot a futárral, aki kiszállította a csomagját, és megkérik, hogy többet ne csináljon ilyet.

Smith azonban úgy látja, hogy hatalmas szerencséje volt, mert ő még megfelelő állapotban van ahhoz, hogy ki tudjon szabadulni egy ilyen kellemetlen helyzetből. „Egészséges vagyok, és vannak barátaim és családtagjaim, ezért tudtam, hogy nem lesz bajom, de ha ez egy idős emberrel történt volna hasonló, annak akár nagyon rossz vége is lehetett volna” – fogalmazott.