Egészen hajmeresztő dolgokkal vádolja a világ legnagyobb elektronikus kereskedelemmel foglalkozó cégét, az Amazont egy Spanyolországban élő brit nyugdíjas. A 72 éves asszony ugyanis azt állítja, hogy nemrégiben rajtakapta a cég egyik futárját, ahogy a csomagja kiszállítása közben nekiállt maszturbálni a hálószobájában. Majd annak ellenére, hogy az Amazonnál és a hatóságoknál is panaszt tett az eset után, két nappal később újra ugyanaz a futár hozta ki egy másik csomagját.

A Guardian által bemutatott Jane-t – akinek természetesen nem ez a valódi neve – annyira megviselték a történtek, hogy egyenesen úgy fogalmazott, hogy

Soha többé nem fogom az Amazont használni. És szeretném ha az emberek tudnál, hogy az Amazon egyáltalán nem biztonságos.

Az egész azzal kezdődött, hogy a Spanyolország északkeleti részén, a Costa Brava régió egyik kis falujában élő Jane szúnyogriasztót rendelt magának az Amazonról, amit július 15-én délután ki is szállítottak neki.

Amikor az egyik futár becsöngetett hozzá, akkor az idős asszony azt kérte tőle a kaputelefonon keresztül, hogy várja meg a bejáratban. Azonban a 20-as éveiben járó férfi ehelyett bement a házba a konyhán keresztül, majd Jane hálószobájában kötött ki az emeleten, ahol maszturbálni kezdett.

Ami kizárólag azért tűnt fel a nőnek, mert közben elment mosdóba, és ekkor meglátta a férfit, ahogy a nadrágjában matat.

„Megdöbbentő volt. Erősen maszturbált. Hátat fordított nekem, de látható volt, hogy ejakulált. Majd amikor végzett, megrázta a kezét. Amikor felém fordult, akkor pedig azt is láttam, hogy nedves volt a nadrágja” – emlékezett vissza a traumatikus élményre a nyugdíjas.

„Most már sok minden eszembe jut, amit mondanom kellett volna neki, de annyira megdöbbentem, hogy csak azt mondtam neki, hogy azonnal menjen ki, és követtem őt” – folytatta. Odakint a futár elkérte Jane azonosítóját, hogy egy elektronikus eszközön regisztrálja a csomagot. De nehezen tudta helyesen beírni az adatokat, ami arra késztette idősebb kollégáját, aki ezalatt végig egy furgonban várakozott, hogy az ajtóhoz jöjjön, és érdeklődjön a késésről.

„Mondtam neki, hogy a kollégája valami nagyon rosszat tett. De ekkor még nem tudtam, hogy van a maszturbálás szó spanyolul” – tette hozzá Jane. Az idősebb sofőr erre nem reagált semmit, csak annyit mondott neki, hogy valami probléma lépett fel a rendelés regisztrálása közben, ezért ki is vette a kezéből a csomagot.

Majd mindkét férfi elhagyta az ingatlant, azonban Jane-nek volt annyi lélekjelenléte, hogy le tudta fotózni a furgonjukat.

Az idős asszony ezután bejelentést tett a rendőrségen, és az Amazon segélyvonalán is. De a cég munkatársa csak annyit reagált a panaszára, hogy elnézést kért a „kellemetlenségekért”, ami őt rendkívül felháborította. Jane dühe a céggel szemben csak fokozódott, amikor két nappal később ugyanaz a két futár jelent meg az ajtajánál, hogy egy másik Amazon-csomagot kézbesítsen.

Nagyon kiszolgáltatottnak éreztem magam, különösen, amikor még egyszer visszajött

– mondta Jane, aki eddigre már utánanézett, hogy van a maszturbálás kifejezést spanyolul, így el is mondta az idősebb futárnak, hogy mi történt legutóbb. A fiatalabb futár azonban tagadta a dolgot, és azzal védekezett, hogy csak azért volt nedves a nadrágja, mert véletlenül leöntötte az italával. Az idősebb futár pedig azzal fenyegetőzött, hogy ő fogja feljelenti az asszonyt rágalmazásért.

A brit lap szerint Jane bejelentése után – miszerint „egy személy a beleegyezése nélkül lépett be az otthonába, és előtte maszturbált” – a spanyol rendőrség nyomozást indított, melynek részeként a futár által hátrahagyott állítólagos spermamintát is vizsgálat alá vetették.

Bár a cég azzal védekezik, hogy a megvádolt futár nem közvetlenül nekik, hanem az egyik alvállalkozójuknak dolgozott, Jane azóta is levelezik az Amazonnal. „Az Amazonnak azonnali lépéseket kellene tennie ügyfelei védelmében egy ilyen esetben. A segélyvonaluk emberei semmilyen módon nem voltak felkészülve egy ilyen szexuális visszaéléssel járó helyzet kezelésére” – fogalmazott az asszony az egyik üzenetében.