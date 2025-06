Megunták, hogy a rendőrség nem segít, és inkább visszalopták a luxusterepjárót, amit elloptak tőlük

Egészen elképesztő módon oldódott meg egy autólopási ügy az Egyesült Királyságban, egy ellopott Jaguar tulajdonosai ugyanis nem kaptak kellő időben segítséget a rendőrségtől, ezért kénytelenek voltak maguk visszalopni az autót – írja a Telegraph.

A 48 éves Mia Forbes Pirie és a 62 éves Mark Simpson még kedd reggel vette észre, hogy eltűnt az autójuk a nyugat-londoni Brook Greenben lévő otthonuktól. Azonban a kocsiban el volt rejtve egy nyomkövető, így még aznap délelőtt arra lettek figyelmesek, hogy a jármű pár kilométerre az otthonuktól parkol.

Ekkor szerették volna a hatóságok segítségét igénybe venni, de a segélyhívó tárcsázása után lesújtó választ kaptak. Hiába mondták meg, hogy pontosan hol van a kocsi, a rendőrség azt közölte velük, hogy egyelőre nem látják, mikor tudnák elkezdeni a nyomozást az ügyükben.

Ezért még a hívás közben úgy döntöttek, hogy a saját kezükbe veszik a helyzet megoldását, és ők maguk fogják visszaszerezni a Jaguar E-Pace típusú luxusterepjárót. Amire a vonal túloldalán lévő diszpécser csak annyit mondott, hogy ha sikerrel járnának, azt mindenképpen jelezzék nekik is.

És végül pontosan így zajlott le az ügy megoldása. A páros még azon a délelőttön megtalálta a kocsit egy csendes mellékutcában – bár a kábelezéséhez hozzá akartak férni a tolvajok, ezért belülről eléggé szét volt kapva –, és hívtak hozzá egy teherautót, amivel aztán elszállították az ellopott járművet.

Az eset után Forbes Pirie egy LinkedIn-bejegyzésben számolt be a történtekről. A nő szerint a Jaguarjuk ellopása „meglehetősen kifinomult” művelet lehetett, amihez a bűnözők egy vontatót vagy egy platós teherautót is használhattak. Ezt a gyanút erősíti az is, hogy a szomszédok azon az éjjelen furcsa zajokat hallottak az utcáról.

Forbes Pirie saját bevallása szerint „elég szórakoztatónak” találta a kocsi visszalopását, de azt még mindig nem érti, hogy miért nekik kellett megtenniük a dolgot.

A rendőrség nem rendelkezik elegendő erőforrással, és ez szégyen. De ha nincs semmilyen következménye annak, hogy az emberek autót lopnak, vagy sok más bűncselekménynek nincs következménye, akkor nem igazán értem, mi az az elrettentő erő, ami megállítaná az embereket, hogy ne tegyenek többet ilyesmit

– fogalmazott Forbes Pirie.