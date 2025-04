ByeAlexhez odalépett egy fiatalokból álló külföldi társaság, először azt hitte, képet akarnak – más vége lett

Az Instagram Threadsen osztott meg egy történetet ByeAlex, amiről nem is feltételezzük, hogy nem vele történt. Az énekes arról ír, hogy a Rákóczi úton álldogált egy lakás előtt, mikor feltűnt neki, hogy egy csapat fiatal már egy ideje „hesszeli” őt.

Az énekes először azt gondolta, biztos közös képet szeretnének, mert felismerték őt, de aztán úgy látta, nem magyarokról van szó.

Kiderült, hogy az idegen azt kérdezte, itt lakik-e ByeAlex, majd miután megtudta, hogy igen, feltett egy kérdést.

Közben húzta elő a zsebéből a telefonját. Ez most tuti valami tarhálás lesz. Vagy azt szeretné tudni, hogy merre van a gyönyörű országház. Ezek futottak át a fejemen, mire az orrom alá tolta a telefonja képernyőjére kiírt feliratot, „excuse me, we are looking for weed”