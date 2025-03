„Biztos többe került, mint a kocsim” – Madonna TikTok-videóban mutatta meg gyémántokkal és lazúrkővel díszített fogékszerét

Madonna a napokban a TikTok-oldalán osztott meg egy videót, melyen That Mexican OT amerikai rapper Hardest Ese Ever című számára tátog, megvillantva gyémánttal és lapiskővel kirakott fogékszerét – szúrta ki a Page Six.

A videót három nap alatt közel 35 millióan nézték meg, és számos komment is érkezett alá. Egy hozzászóló például azt fűzte hozzá a látottakhoz, hogy az ékszer „biztosan többe került, mint az autója”.

A portál szerint a felvételen látható fogékszer valószínűleg ugyanaz, mint amit az énekesnő 2022-ben viselt a The Tonight Show with Jimmy Fallon című műsorban. Az adásban Madonna elárulta, hogy a kiegészítőt ő maga tervezte a 64. születésnapjára.

Az embereknek problémájuk van a fogékszeremmel, nem tudom, miért. Egyszerűen csak tetszik, ahogy kinéz, és nagyon csúnya fogaim vannak

– mondta ekkor az énekesnő.