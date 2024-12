Rihanna elárulta, van-e olyan divattrend, amiben már megbánta, hogy részt vett

Rihanna nemrégiben a mysteryfashionist nevű TikTok-csatornának adott interjút, melynek során arról is kérdezték, van-e olyan divattrend, amelyben megbánta, hogy részt vett. A riporter elsőként a magassarkú-melegítőnadrág kombót hozta fel lehetséges példaként, amivel kapcsolatban már többen is sajnálatukat fejezték ki, hogy kipróbálták, az énekesnő azonban mint kiderült, nincs köztük – szúrta ki a Page Six.

Soha nem bánnám meg, főleg most anyaként. A sarok a legjobb dolog, amit hozzátehetek a kibaszott pizsamámhoz

– fogalmazott Rihanna, majd megnevezte, számára melyik az a divattrend, amiben már nem venne részt újra.

Azt mondanám, hogy talán amikor először kezdtem, és bő farmert viseltem úgy, hogy a bugyim kilátszott belőle. Mi a faszt gondoltam, tesó?

– tette fel a kérdést az édesanya, aki mint mondja, ma már nem tudná az említett szettet viselni, és inkább övet választ, mint hogy a bugyija tetejét mutogassa.

Az énekesnő egyébként nemrég aláíratta a mellét Mariah Carey-vel.