„Megmutatjuk Mirabellának, milyen is a szeretet ünnepe” – így készül a karácsonyra Iszak Eszter

Júliusban született meg Iszak Eszter és Gyurta Dániel kislánya, Mirabella, így idén karácsonyoznak először háromfős családként. Arról, hogyan képzeli el az első együtt töltött ünnepi időszakot, a műsorvezető a TV2 Titkok Ramónával legutóbbi adásában mesélt.

Nekem idén különleges karácsonyom lesz, mert hogy anyukaként soha nem ünnepeltem még ezt a decemberi időszakot, úgyhogy nagyon várom. Nagyon más lesz most a karácsony, mert én sosem voltam ilyen karácsonyozós típus, megmondom őszintén, most viszont nagyon várom azt, hogy feldíszítsem az otthonunkat. Ez eddig is megvolt, de valahogy most más szemlélettel, más lelkülettel. Úgy készülök, hogy beülünk majd a fa alá, és meghitt kis családként éneklünk és megmutatjuk Mirabellának, milyen is a szeretet ünnepe