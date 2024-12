Angliából Vietnámba gyalogol egy youtuber, Budapesten kaptuk el

Az Egyesült Királyság és Vietnám között picivel több, mint 14 ezer kilométer a távolság. Londonból Hanoiba több mint 11 órát kell repülni, ami jóval hosszabb idő, mint amennyit az ember egy helyben ülve akar tölteni önszántából. Luke Deakon viszont a földön teszi meg ezt a távot, semmilyen közlekedési eszközt nem vesz igénybe, gyalog teszi meg a távot Angliából a vietnámi fővárosba. A YouTube-on és a TikTokon Chubby Trekka (nagyjából Duci Utazó) néven szereplő fotós naponta átlagosan húsz kilométert gyalogol, úgy, hogy többnyire egy 15 kilós hátizsák a társa. Néha meg 20 kilós.

Közel száz nap van már a lábában

Luke közeledik a századik legyalogolt naphoz, közben különböző csatornákon naponta többször is beszámol, hol járt, mit evett, mit tapasztalt, videóiból tudtuk meg, hogy érinti Budapestet is. Aztán úgy volt, hogy mégsem jön a magyar fővárosba, de az Alpok hatalmassága ismét eltérítette, így némi egyeztetés után mégis el tudtuk kapni. A véletlen hozta így, de végül egy vietnámi étteremben ültünk le beszélgetni.

Luke néhány napot töltött Magyarországon, közel száz napnyi gyaloglás után minden pihenéssel töltött percnek jelentősége van. Embertelen lenne ezt a 14 ezer kilométert szünetek nélkül lenyomni, Luke ezért amikor és ahol teheti, pihen egy kicsit, és van annyi barátja szerte a világon, hogy még egy ilyen monstre túrán sem okoz neki gondot, hogy hetente legalább egyszer ágyban aludjon, mint például december első hetében Budapesten.

„Többnyire a sátramban alszom, ami nem annyira kellemes ilyen hidegben. Maximum 3-4 napot bírok ki, utána muszáj valami szállást találnom. Jól esik néha, ha meg tudok szállni egy hostelben vagy egy barátnál, segít feltöltődnöm a következő etapra” – mondja.

Egy szállás nem csak azt jelenti, hogy végre nem buckás, fagyott föld nyomja a hátát, hanem azt is, hogy tényleg pihenni tud. Ahogy mondja, az ilyen metsző hidegben aludni sem könnyű, és ez befolyással lehet a megtett kilométerekre is.

Figyelned kell a testedre, mit akar, mire vágyik, mikor üzeni azt, hogy most pihenned kell. Most éppen nem foglalkozom a fáradtsággal, élvezem a gyönyörű Budapestet.

Itt éppen a gyönyörű gulyást teszteli:

Luke nem stresszeli túl a túrát, ha éppen Magyarországon van kedve tölteni néhány napot, esetleg még bulizni is akar, akkor megteszi. Van sok magyar barátja is, akiknél meg tudta húzni magát. Jelentős a kapcsolati tőkéje, hisz eddig már négy alkalommal járt Magyarországon. Bár eddig egyszer sem gyalog érkezett.

14 ezer kilométer felkészülés nélkül

A szállás nem csak az alvóhelyet jelenti, hanem a megfelelő munkakörülményeket is. Posztolni kell, videókat vágni.

Utóbbit menet közben is meg tudná csinálni, egyszerű programokat, a Capcutot és ChatGPT-t használ, amihez nem kell túl nagy technika, néhány nyugodt perc viszont annál inkább, és wifit sem könnyen talál a pusztában. Éttermekben, benzinkutakon csak ideig-óráig tud dolgozni, a tartalomgyártáshoz több kell. Csatornája még nem nagy, de biztosan növekszik, ehhez viszont nonstop láthatónak kell lennie. Luke fáradhatatlanul csinálja, naponta több videót is közzétesz, éjjel-nappal, fagyban-napsütésben, városban vagy a pusztán, de forgat, nincs olyan helyzet, amit ne mutatna meg a követőinek. Telefonját és eszközeit a hostelekben tudja megfelelően feltölteni, és ott mindig van annyi wifi is, hogy nyugodtan megvágja az anyagait.

„Korábban nem nagyon csináltam hasonlót. Egyszer volt, hogy körbebicikliztem Máltát. Az picit nyugisabb volt, mert 2020-ban történt, amikor a koronavírus-járvány miatt sok minden le volt zárva, alig voltak emberek az utcán, tökéletesen tudtam relaxálni. Azóta nem volt ilyen túrám.”