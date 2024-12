Dubaji csoki láz: megjelent a boltokban, szaloncukor is készül belőle

Lassan az Oreo keksz megjelenése körüli felhajtáshoz mérhető az, amit a dubaji csoki gondolata okoz az emberek lelkében: mindenki akar belőle egy darabot. Vagy inkább sok darabot.

Leginkább a TikToknak köszönhetően robbant be a köztudatba a dubaji csoki néven becézett arab édesség, amely a közel-keleti konyha egyik híres desszertjét, a knafeh-t ötvözi a csokoládéval – tehát kívül tejcsoki, belül pedig ropogós kataifi tészta, pisztáciakrém és tahini. A közösségi médiában számos receptet találhatunk az elkészítésükhöz, de valljuk be: lényegesen egyszerűbb egy desszertet leemelni a polcról, mint rutintalanul elkészíteni azt. Először a Lidl érzett rá a finomságban rejlő marketingfogásra, és már árulnak olyan kezdő csomagot, amely minden alapanyagot tartalmaz a dubaji csokihoz, illetve kész állapotban is megvásárolhatjuk, de a Pénzcentrum cikke szerint hamarosan az Aldi is csatlakozik az árusításához, habár még pontos dátumot nem árultak el.

A trendre az országtorta kétszeres győztese is felszállt, így Szó Gellért salgótarjáni cukrász saját receptjét is megkóstolhatjuk a cukrászdájában, amit tábla, snack és bonbon kivitelben is meg lehet vásárolni. A szakértők már eddig is előrejeleztek olyan tendenciákat, hogy idén talán még a bejglinél is népszerűbb lesz ez az édesség (a bejglik árairól ebben a cikkünkben írtunk részletesebben), és nem is kellett sokáig várni, hogy a dubaji csoki betörjön a karácsonyi édességek piacára szaloncukor formát öltve. Nemrég jelentette be a Budapest közelében, Veresegyházon található Sulyán Cukrászda, hogy az idei ünnepekre új szaloncukorral készülnek, ami nemcsak ajándék lehet, de karácsonyi dekoráció is, de a szaloncukor mellet több variációját is megkóstolhatjuk az arab édességnek – írja a Telex.