Ennyibe kerül idén a bejgli a nagy élelmiszerboltokban

Nincs karácsony bejgli nélkül, és sokan idő hiányában az otthoni sütés helyett azt választják, hogy az üzletekben vásárolják meg készen az ünnepkor egyik legkedveltebb finomságát.

A bejgli árak 2024-ben is elég vegyesen alakulnak, és a Business Blog gyűjtése szerint az összehasonlítást nehezíti az is, hogy a kiszerelés sokszor eltérő, vannak 300, 400 és 500 grammos bejglik is. Megtévesztőek lehetnek továbbá a mákos és diós tekercsek, amik tölteléket tartalmaznak, tehát bejglinek nem nevezhetők.

A lap ezt is figyelembe véve nézte meg, hogy a nagyobb üzletláncok polcain milyen bejgliárakkal lehet találkozni.

A teljesség igénye nélkül

az Auchanban 899 és 999 forintért árulnak 400 grammos mákos és diós bejglit;

a Tesco pékbultjában 799 forint a 300 grammos mákos és diós változat egyaránt, de 899 és 999, sőt, 2999 forintért is lehet előre csomagoltat vásárolni;

az Aldiban a legkisebb, 300 grammos bejgliért 799 forintot kell fizetni, az előre csomagolt 400 grammos bejgliért pedig 999 forintot mindkét klasszikus ízben;

a Lidl pékpultjában 799 forintért kínálják a 300 grammos mákos és diós bejglit egyaránt;

A lap által említett cukrászdákban egy 400 grammos bejgliért 3300 és 5300 forintos árat kérnek, ami 10,8 százalékos drágulást jelent tavalyhoz képest.

Az összeállításban a termékek általános árait figyelték, a hűségkártyás időszakos akciós árakat nem.