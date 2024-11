Felejthetetlen énidő a tökéletes síüdülésen Ausztria legszebb síközpontjaiban

A Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge turisztikai régió összesen 5 sítereppel büszkélkedhet. Ez a hamisítatlan téli üdülőparadicsom a Karintiai Nockberge UNESCO Bioszféra Park szívében fekszik. Bad Kleinkirchheim, Turracher Höhe, Sportberg Goldeck, Hochrindl és Falkert – ez az 5 síterület összesen több mint 200 kilométernyi tökéletesen karbantartott pályával hívogat, akár profi vagy, akár most kezded az ismerkedést a lejtőkkel. Ha már a profiknál tartunk: ezek a hegyek nevelték ki Franz Klammer sílegendát is, aki előzetes foglalással, kis számú résztvevővel szívesen megosztja lesiklási trükkjeit a Világkupapályán, Bad Kleinkirchheimben. Ebben a gyönyörű környezetben amúgy is könnyű összefutni vele, például a Poldl Hut-ban vagy a Sepp Pulverer hüttében, ahol a bajnok kedvenc ételeit is megkóstolhatjuk.

Bad Kleinkirchheim emellett 103 kilométernyi, makulátlan sípályarendszeréről és két termálfürdőjéről is híres, amelyek egy aktív síeléssel töltött nap után ideális lazulási lehetőséget kínálnak. A St. Kathrein Family & Health Spa a karintiai fürdők közül a legnagyobb vízfelülettel rendelkezik, a Römerbad háromszintes szauna- és wellnesslétesítményéből pedig tényleg semmi nem hiányzik. A Turracher Höhe változatos sípályákkal és a látványos „Nocky Flitzer” alpesi hullámvasúttal várja a síelőket. A Goldeck sporthegy panorámás sípályákkal és verhetetlen ajánlatokkal vonzza a látogatókat, míg a Hochrindl és a Falkert elsősorban a hangulatos síelésre vágyó családok és kezdők körében népszerűek. A Heidi Alm hópark a Nockbergén a kisgyermekes családok mekkája, ahol a park mesefigurája, Heidi „segíti” a gyerekeket az első, sílécen megtett lépéseik során.

A hóban töltött aktív nap után számos lehetőség kínálkozik a pihenésre és regenerálódásra. A régió első osztályú wellnesskínálata a fentiekkel nem merül ki: a varázslatos panorámát kínáló Millstätter See Fürdőházat és a Spittalban található Drautalperle élményfürdőt is érdemes kipróbálni. A Turracher See-ben a merészek egyébként télen is csobbanhatnak, ha pedig be van fagyva, lovasszánon is átkelhetünk rajta.

Mi lehet még ennél is jobb? Turracher Höhe-n a síkomornyik reggelente felpakol italokból, rágcsálnivalókból és bevált sítippekből, és az első síelőkkel együtt elindul a síterepre. Mit szólnál egy pályateszthez a Turracher See körül? Tiszta hegyi levegő, csodálatos kilátás a „porcukros” lejtőkre, és egy kis szerencsével a pályakomornyik egy pohár pezsgővel és egy kis édességgel is készült, hogy a 12 kilométeres síkör tényleg feledhetetlen élmény legyen. Ráadásul, ha az egyik speciális, saját síkomornyikkal bíró apartmanban szállsz meg, privát inasod más izgalmas programokat is megszervez, mint a hótalpazás vagy bepillantás a gondolás felvonó kulisszái mögé.

Talán ezt a különleges szállásélményt is lehet még überelni a sírégióban. A Goldeck sporthegyen a csillagok alatt bivakolhatunk – persze ezt nem kell szó szerint venni a mínuszokban. Mindenesetre foglalhatunk egy privát kis faházikót, fantasztikus kilátással, a Goldeck felvonó felső állomásától 5-10 perc sétára a hegyen – itt az esti csendben nincs más dolgunk, mint kívánni egyet, amikor hullócsillagot látunk!

Karintia gyöngyszemében, Millstattban vétek lenne kihagyni a varázslatos adventet. Ilyenkor a millstatt-i Fényút rendezvénysorozat világítja be a várost, aminek egyik szó szerinti fénypontja a Lindarius, a város 750 éves hársfája, mely az esti órákban tündérmeséket mond, de ezenkívül számos programon vehetünk részt, többek között mécsessel világító minihajócskákon a tó vizére engedhetjük a kívánságainkat is.

Mindezek mellé természetesen ínycsiklandó gasztroélmények is társulnak a sírégióban. A Goldeck sporthegy lábánál lévő Marhube-on a klasszikus fondüt az üvegkupolában tálalják, romantikus kettesben vagy akár hat személy számára. A síterepeken pedig minden hütte autentikus kulináris élményt kínál: a Karintiai Kasnudeln (töltött tésztatáska), a fatányéros uzsonna vagy egy isteni császármorzsa bármikor jó ötlet. Ausztria legszebb síközpontjaiból garantáltan pazar élményekkel térsz haza!

További információk: austria.info