„Sajnos benne van a pakliban” – előfordulhat, hogy idővel teljesen elveszíti hallását a Megasztár versenyzője

Kiszel Jennifer is döntősként jutott be a Megasztár vasárnapi élő showjába. A versenyző a válogatón lenyűgözte a zsűrit, akikkel csak a produkciója után osztotta meg, hogy hallássérült.

Az énekesnő nemrég a Blikknek adott interjút, melyben elárulta, hogy három éve kezdte el először érezni, hogy valami nincs rendben a hallásával, majd tavaly lett egyértelmű, hogy komoly a helyzet.

– mesélte a lapnak Kiszel, aki az eset után azonnal kivizsgáltatta magát. Ekkor derült ki, hogy az állapota nem átmeneti.

Mint mondja, amikor legelőször kiderült, hogy hallásérült, egy orvos azt mondta neki, gondolkozzon el egy másik szakmán, ő azonban közölte, hogy nem.

Aztán megtudtam, hogy van megoldás, a hallókészülék, és ettől nyugodtabb is lettem. Mondjuk az érdekes, hogy amint felkerült, elkezdtem új hangokat is hallani, például a magassarkúm kopogását. Ez is arra utal, hogy mindig is volt halláskárosodásom, csak nem volt ennyire erős, hogy feltűnjön vagy zavarjon.