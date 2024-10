Nick Jonas lerohant a színpadról a Jonas Brothers prágai koncertje közben, miután valaki lézerpointerrel világított a homlokára

A Variety közösségi médiában terjedő felvételekre hivatkozva számolt be arról, hogy kedden egy rövid időre félbeszakadt a Jonas Brothers prágai koncertje, miután Nick Jonas homlokán egy vörös lézerpötty jelent meg. Az énekes a lézer fényét látva lerohant a színpadról, miközben a kezével hevesen jelezte a biztonsági személyzet felé, hogy időt kér.

A portál az üggyel kapcsolatban megkereste a koncertnek helyet adó prágai O2 aréna képviselőjét, aki érdeklődésükre megerősítette, hogy a koncertet néhány percre valóban leállították.

Megerősíthetjük, hogy a Jonas Brothers előadását néhány percre meg kellett szakítani, mert az illető tiltott lézerpointert használt. A szervező szolgálat reagált erre a tényre. Néhány perc elteltével a zenekar folytatta a fellépést

– tudatta a szóvivő.

A lap a téma kapcsán emlékeztetett, hogy az előadók színpadi biztonsága az elmúlt években kiemelt témává vált. Bebe Rexhát tavaly nyáron telefonnal dobták arcon a koncertje közben úgy, hogy az énekesnő térdre esett a színpadon a fájdalomtól (majd valaki idén is megpróbálta megdobni valamivel), néhány héttel később pedig Harry Stylesnak dobták ki kis híján a szemét, miközben a színpadon állt Bécsben. Hasonló módon sérült meg továbbá Kelse Ballerini is, míg Ava Maxot egy férfi pofozta meg a színpadon, miután valahogy sikerült az énekesnő közelébe jutnia. Idén augusztusban pedig Taylor Swift volt kénytelen három bécsi koncertjét is lefújni, terrorveszély miatt.