Bebe Rexha kirúgott a koncertjéről egy nézőt, miután az illető megpróbálta megdobni valamivel

Nemrég a Page Six számolt be arról egy X-en megjelent felvételre hivatkozva, hogy Bebe Rexha a hétvégén kirúgta egy nézőjét a norvégiai koncertjéről, miután az illető megpróbálta őt megdobni valamivel.

– hallható a koncerten készült felvételen, melyen később Rexha azt kérdezi a közönségétől, ki volt az, aki megpróbálta megdobni.

– kiabálta az énekesnő.

A dobálózással próbálkozó koncert-résztvevőt végül a biztonságiak elfogták és kikísérték, miközben a közönség fújogásban tört ki.

Bebe Rexha kicks out an audience member after they attempted to throw an object at her during her performance:

“If you hit me with something on stage i’ll take you for everything you’ve f***ing done. do not f***ing play with me right now. Out, get the f**k out.” pic.twitter.com/fugjl8u6Ak

— Pop Base (@PopBase) July 7, 2024