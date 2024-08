Rónai Egon Boros Lajosról: Hiányozni fog fanyar, ironikus humora, remélem, most is csak röhög az egészen

Elment Lali király. Nincs trónörökös, ez a birodalom vele megszűnt. Elhunyt Boros Lajos

– kezdte Facebook-posztját Rónai Egon nem sokkal azután, hogy Boros Lajos családja tudatta: a magyarországi reggeli rádiózás úttörője augusztus 8-án, életének hetvennyolcadik életévében hosszas betegség után elhunyt.

Majd megemlékeznek talán róla, akik lemezeket köszönhettek neki (és akik nem), amikor lemezgyári főnök volt. Talán majd akik az építőtáborokban hallgatták ércnél nem maradandóbb dalait, amikkel egy szál gitárral ott haknizott. És biztosan emlékeznek, akik a Danubius, majd a Sláger Rádióban két évtizeden át dőltek a nevetéstől Lajos poénjait hallgatva

– folytatta írását Rónai, hozzátéve, Borossal annak idején egy szobában ültek a Danubiusos éveik végén, ahonnan nagyjából mindketten ugyanakkor távoztak.

Mint fogalmazott: írná, hogy együtt dolgoztak, de saját bevallása szerint ő az említett szobában csak akkor tudott dolgozni, ha Boros nem volt bent, utóbbinak ugyanis „mindenről volt története, poénja vagy valami morgolódása”.

„Vali, a felesége és a gyerekek voltak a mindene – és a poénok hősei is gyakran! Hogy született a Lali király karakter? Emlékezetem szerint barátja és társa a marháskodásban, Voga János mondta egyszer, királyom, és ez annyira megtetszett Lajosnak és a hallgatóknak, hogy szombat délutáni adást lehetett rá építeni, ez volt a Lali király audienciája. Fényes sikerek és értelmetlen, gyakran érthetetlen kudarcok kísérték a földi útját. Persze mindannyiunkét, csak ő a nyilvánosság előtt élt. Éltetője volt a közönség és annak szeretete. Utoljára azt írta egy üzenetben; túl sok időt vesz el a kórház, nincs neki ennyi ideje erre a gyógyulósdira. Hiányozni fog fanyar, ironikus humora. Remélem, most is csak röhög az egészen. Szia Lajos, jó utat!”

– zárta sorait a műsorvezető.

A rádióstól mindeközben Bochkor Gáborék rádióműsorának készítői, Sebestyén Balázs, illetve Vadon Jani is elbúcsúztak a közösségi oldalakon.

