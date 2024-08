Mester Tamásnak Lenny Kravitz koncertjén elkezdett hiányozni a rockzenélés

Mester Tamás a minap ünnepelte 54. születésnapját, ez alkalomból számvetést tartott, aminek eredményét közösségi oldalán is megosztotta követőivel. Az énekes az utóbbi években a zene helyett inkább a meditációra koncentrált, videójában arról beszélt, hogy ez egyrészről boldoggá teszi, mert úgy érzi, van értelme annak, amit most csinál, másrészről kettős érzései vannak a dologgal kapcsolatban.

– idézi a Blikk Mester Tamást, akinek fantasztikus élmény volt Kravitz július 30-i koncertje a Budapest Sportarénában.

Mindig amikor megkérdezi tőlem valaki az utcán, hogy »te még zenélsz?«, akkor eszembe jut, hogy most mit is mondhatnék. »Igen, igen, csak most meditációs zenéket írok«, és az nem ugyanaz… Ez a kettősség van bennem