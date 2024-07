Tóth Vera nemrég interjút adott a Remind magazinban, melyben egyebek mellett arról beszélt, rengeteget dolgozott azon, hogy 2024-ben ismerjék a nevét.

– fogalmazott az énekesnő, aki karrierje két évtizeddel ezelőtti indulását is felidézte, mikor megnyerte a Megasztárt. Mint mondta, akkori producere tanácsára hosszú távra tervezett, ami a nehezebb, de kifizetődőbb útnak bizonyult.

A hosszú távra tervezés azonban sok lemondással járt. Ilyen volt például, hogy nem lépek fel falunapon, mert az nem az én stílusom, bár ebből is kijutott, és nagyon jó, hogy megtapasztaltam ezt is. Az első éveimben szinte csak ilyen fellépéseim voltak, mert olyan volt a menedzserem – és most nem a produceremről beszélek, hanem a menedzseremről –, aki a gyors pénzkeresési lehetőségben látta a jövőt. De ha hosszú távra tervezünk, akkor nem az a célunk, hogy kimerítsük az összes falunapot az országban, és egyszemélyes koncertként elmenjünk egy CD-vel fél playbackben fellépni. Én sokkal inkább egy nagyzenekart képzeltem magam mögé, dívaruhát, gyönyörű hosszú hajat, szép sminket, és olyan embereket, akik most a koncertjeimre járnak.