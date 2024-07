Tornóczky Anita: Nagyon szeretnék természetes úton szülni, de egyelőre úgy néz ki, az nem opció

Múlt hónapban a 24.hu-n is hírül adtuk, hogy Tornóczky Anita babát vár. Párjával, Miklóssal öt éve próbálkoztak már a családalapítással, ez idő alatt pedig több mint húsz orvosnál is megfordultak. Végül a második lombikprogram hozta meg számukra a várt eredményt.

A 45 éves kismama most a hot! magazinnak adott interjút, melyben arról is szót ejtett, hogy bár a korából adódóan automatikusan veszélyeztetett terhesnek számít, a kötelező vizsgálatok olyan sok mindent lefednek, hogy külön szűrésre nem kell járnia, mindössze egy kezelésre van szüksége: a szervezetében ugyanis nem szívódik fel jól a szájon át bevitt magnézium.

Bármennyi magnéziumot is szedek be, állandóan görcsölök, így hetente egyszer infúziókúrára kell járnom

– idézte az egykori műsorvezetőt a Blikk, aki a beszélgetés során azt is megosztotta, hogy a méhlepénye kissé lentebb tapadt meg, ami alkalmanként vérezhet, ám jelenthet mást is.

Ahogy nő a gyerek, a méhem nem megy följebb, így egyelőre úgy néz ki, hogy császármetszésre lehet szükség. Nagyon szeretnék természetes úton szülni, de egyelőre úgy néz ki, az nem opció. A vérzésnek az orvos szempontjából nincs jelentősége, az anya szempontjából igenis van. Hiába mondják, hogy előfordulhat, és nem kell megijedni, megijedsz. Így én is nagyon odafigyelek, hogy ne terheljem a szervezetemet, és ne forduljon elő ilyen.

Ami a baba édesapját illeti, Tornóczky elmondta, hogy kedvese mindenben támogatja őt és úgy alakította a napjait, hogy mellette lehessen. Jelenleg otthonról dolgozik.

Amikor én rémült vagyok, akkor ő azon van, hogy ne mutassa ki, hogy ő is az. Amikor én aggódom, akkor próbálja nagyon higgadtnak mutatni magát, hogy engem is megnyugtasson. Igazából nem is tudom, mennyire aggódik, mert minden helyzetben nyugodtnak mutatkozik