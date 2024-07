Gáspár Zsolt gyerekei nem vágynak ismertségre: Ki akarnak maradni ebből az őrületből

Gáspár Zsolt májusban beszélt arról, hogy büszke, amiért bár a feleségét, a nagyobbik lányukat és az ikreiket is több alkalommal próbálták már „behálózni” különböző szereplési ajánlatokkal, ezen kísérletek mindmáig sikertelennek bizonyultak.

– fogalmazott akkor a Farm VIP korábbi évadainak műsorvezetője, aki most a hot! magazinnak mesélt arról, hogy a gyerekei továbbra is igyekeznek távol maradni a média világától.

– idézte a Bors Gáspár Győző öccsét.

Nikol a Metropolitan Egyetemen végzett közgazdászként, amivel a családunk első diplomása lett. Úgy döntött, hogy belevág a mesterképzésbe. Fantasztikus látni, ahogy a gyerekek kiteljesednek, és örömüket lelik abban, amit csinálnak. A kisfiam, Nikolász cukrásznak tanul, és hihetetlenül ügyes is benne. Ő is idén végez, és szeretne elhelyezkedni a szakmájában. Olyan saját recepteken alapuló csodákat süt, hogy az egész család, de még a szomszédság is összeszalad, ha az utcában megérzik, hogy valami készül! Rá is mérhetetlenül büszke vagyok.