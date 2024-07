A vulkán tetején találtak rá a nyaraláson eltűnt testvérpárra Indonéziában

A Londoban élő Matthew Forster és testvére, Andrew kilenchetes túrán vettek részt Dél-Ázsiában. A Metro azt írja, hogy hazaindulás előtt felmentek Indonéziában a nagyjából 3000 méter magasan fekvő Agung-hegy csúcsára, hogy onnan nézzék meg a napfelteltét. Telefonjaik ezután lemerültek, így nem érték el őket, és ők sem tudtak segítséget kérni.

Egy barátjuk jelentette be az eltűnésüket a brit nagykövetségen, ezután keresőcsapatok indultak, hogy megtalálják őket. A 22, illetve 18 éves fiút az éjszaka közepén találták meg a vulkán tetején, 40 órával azután, hogy eltűntek.

Yesterday morning I should have been outside No 10 reporting. More importantly, my 2 eldest sons should have arrived home after a 9 week adventure across Southeast Asia. But they didn’t…..(thread) pic.twitter.com/tpbYyzuvFy

— Katherine Forster (@forster_k) July 6, 2024