„Napi szinten olvassuk a Bibliát” – Tápai Szabináék békülésük után egy templomi esküvőn mondták ki egymásnak ismét az igent

Tápai Szabina és Kucsera Gábor a szakításuk után két évig éltek külön, válásra viszont nem került sor – májusban a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorból derült ki, hogy már hónapok óta kibékültek, de mint mondták, ezt egymásra és a gyerekeikre koncentrálva szerették volna megélni.

Most a Blikk számolt be arról, hogy Kucseráék a korábbi polgári esküvőjük után nemrég egy templomi szertartással is megerősítették egymásnak tett fogadalmukat. Mint kiderült, az egykori kézilabdázó testvére, Tápai Andi által épült be a családjukba a vallás.

Nekünk ez egy megerősítés is volt. Nagyon felemelő érzésként éltük meg közösen. Andi által épült be a családunk életébe a vallás. Gáborral napi szinten olvassuk a Bibliát, hallgatunk tanításokat, igét. Ez a mi kapcsolatunkat is erősíti, építi, ami nagyon áldásos dolog

– mondta a portálnak Tápai, aki hangsúlyozta, hogy most már arra is nagyon odafigyelnek az egykori kajakossal, hogy ne csak szülőként tekintsenek egymásra. Miután ugyanis megszülettek a gyerekeik, úgy érezték, velük lett kerek az életük, és innentől kezdve mindenhová együtt kell menniük. És noha jól érezték magukat együtt, úgy véli, ez megöli a női-férfi szerepet egy kapcsolatban.

Jóformán észre se vettük, hogy »csak« anya és apa maradtunk. Most megfogadtuk, szánunk időt arra is, hogy kettesben legyünk, szükségünk van erre, hogy csak egymásra tudjunk figyelni. Teljesen más alapokra helyeztük a kapcsolatunkat, és azt gondolom, kellenek is egy kapcsolatban ilyen megújulások. Tény, hogy a szerelem múlandó, de a szeretet a legnagyobb feszültségekben is megvolt egymás felé, és egy olyan erős kötődés, kapocs van közöttünk, ami ezt a két évet is túlélte. Most pedig minden nagyon jó.

Tápai a téma kapcsán azt is elárulta, hogy férjének van még felé egy adóssága, ő ugyanis még „egy meghitt, tengerparti naplementés esküvőn, laza ruhában” is szeretné neki kimondani az igent.

Hogy a pár mit viselt a fogadalmuk megújításakor, ide kattintva lehet megnézni Tápai Szabina friss Instagram-posztjában.