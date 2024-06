Travis Kelce elmondta, mikor kapta magát azon, hogy kezd beleszeretni Taylor Swiftbe

Travis Kelce a napokban a Bussin’ With The Boys podcast vendége volt, ahol arról is kérdezték, milyen érzés a világ legnagyobb popsztárjával járni: a 34 éves amerikaifutball-játékos erre azt felelte, „az ember szeretné, ha egyes dolgok magánügyek maradnának, ugyanakkor nem azért van itt, hogy bármit is eltitkoljon” – írja a PageSix.

Ő a csajom. Büszke vagyok rá. Nem akarom sehogy titokban tartani. Csak egyszerűen nem akarsz mindenkit beengedni a magánéletedbe, és nem akarod, hogy megjegyzést fűzzenek hozzá, hiszen tudjuk, bármi, amit csinál, (Taylor Swift – a szerk.) címlapra kerül.

Taylor Swiftet a beszélgetés során nagyon öntudatos emberként jellemezte, akibe bevallása szerint amiatt kezdett el igazán beleszeretni, ahogyan a barátai és a családja körében viselkedett.

Őrületes tud lenni, hogy valaki, akire ennyi figyelmet fordítanak, olyan nyugodt és laza marad. Csodálom ezért.

A pár kapcsolata tavaly nyáron vált egyértelművé a világ számára, amikor Swift azzal került címlapokra, hogy részt vett egy Chiefs-meccsen – annak a csapatnak a találkozóján, melyben Kelce játszik.

Az amerikaifutball-játékos elmondta, hogy bár felajánlotta az énekesnőnek a paparazzóktól mentes privát bejáratot, Swift teljes egészében át akarta élni az élményt, így nemet mondott erre a lehetőségre.

Egyszerűen besétált a bejárati ajtón. Nem beszéltünk a biztonságiakkal és nem gondoskodtunk arról, hogy odaérjen a helyére. Egyszerűen csak azt mondta, »a család és a barátok között akarok lenni, mindenkivel együtt akarom átélni ezt az élményt«

– emlékezett vissza.

Benne van a buliban, a részese akar lenni. Támogatni akar engem, és ilyen dolgokat akar csinálni. Tényleg megnyert magának. Azt hiszem, ezért kezdtem el igazán beleszeretni. Látván azt, milyen őszinte a barátaival és a családjával

– tette hozzá.

Swift és Kelce nemrég Vilmos herceggel és a két idősebbik gyerekével, György herceggel és Sarolta hercegnővel is találkozott.