Travis Kelce találkozott Vilmos herceggel és annak gyerekeivel, nem tudta, pukedlizzen-e előttük

Taylor Swift első londoni koncertjén a szülinapos Vilmos herceg és két idősebb gyereke, György herceg és Sarolta hercegnő is ott voltak néhány nappal ezelőtt, még közös képet is készítettek a fellépővel. Közös képet is lőttek Swifttel, sőt, találkoztak az énekesnő párjával, az amerikaifocista Travis Kelce-vel.

Kelce nemrég egy podcastműsorban áradozott a találkozóról, bár nem igazán tudta, mi is a protokoll egy ilyen magas rangú személlyel való találkozásnál, írja a PageSix.

Ott volt a kis Györggyel és Saroltával. Tényleg öröm volt velük találkozni. Nem voltam benne biztos, hogy kellett volna hajolnom előttük, netán pukedliznem, vagy mint egy idióta amerikai kezet fogjak velük, hogy »Mizu, arcok?«. Udvarias akartam lenni!

Ám mivel nem hivatalos királyi eseményen voltak, szükségtelen lett volna a formális köszöntés.