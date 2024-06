Magyarország szépe: Sarka Katáék szépségversenyén magyar focimezben, zászlót lobogtatva is vonultak a királynő-jelöltek

Vasárnap rendezték meg az idei Miss World Hungary szépségverseny döntőjét, melyet Katzenbach Andrea nyert meg, aki egyébként kiköpött Kulcsár Edina külsőre.

Különböző ruhákban és koreográfiákban mutatták meg magukat a jelöltek a kétórás műsor alatt, az egyik ilyen központi tematikája a labdarúgás volt:

Aranycsapat ihlette mezekben lépnek színpadra a korábbi labdarúgó-Eb dalára

– konferálta fel a szépségkirálynő-jelölteket a köztévé műsorvezetője.

Valóban: mezben és magyar zászlót szorongatva vonultak fel a királynő-jelöltek, miközben a We Are the People c. dal szólt.

A kifutózást itt lehet visszanézni.