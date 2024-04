Máltai utazás: kétórányi repülés után már a mediterrán szigeten vagyunk

Budapestről és Pécsről is

Az első felmerülő kérdés természetesen minden kiszemelt célpont esetében a megközelíthetőség, Málta már e téren is kézenfekvő választás, hiszen fapados járatokkal, a hét szinte minden napján odarepülhetünk Budapestről illetve márciustól már Pécsről is, hetente kétszer, egy új máltai légitársaság közvetlen járataival –, ráadásul az út sem túl hosszú, mindössze kétórányi repülést kell bevállalnunk. Ami a legfontosabb: naptej, fürdőruha és túracipő mindenképp kerüljön a bőröndbe!

Hogyan boldogulhatunk, ha már odaértünk?

Többféle megoldás is lehetséges. A szigeten busszal is utazhatunk, habár érdemes észben tartani ehhez néhány dolgot. Egyrészt fontos tudni, hogy a buszokat minden esetben le kell inteni, de így is előfordulhat, hogy nem áll meg – ennek az lehet az oka, ha a busz tele van, nem tud több utast elvinni. Nem árt tudatosítani azt is, hogy a pontosság nem a buszok fő erénye, azaz, ha egy járat negyedórát késik, már ne is számítsunk rá.

Nem kell aggódnia annak sem, aki inkább az autóbérléssel szimpatizál. Számtalan bérlési lehetőség adott a szigeten, viszont itt is figyelni kell bizonyos szempontokra. Máltán az út bal oldalán közlekednek, azaz a kormány az autó jobb oldalán található. Egy jármű bérlése előtt érdemes felmérni a tapasztalatokat e téren. A parkolás sok helyen nem a világ legegyszerűbb feladata, de szerencsére parkolóházak, központi parkolók segíthetnek rajtunk.

Egy következő közlekedési formával át is evezünk – azaz kompozunk – a Máltai szigetcsoport második legnagyobb szigetére, Gozóra. Valettából mindössze 45 perc alatt juthatunk át a gozói Mġarr kikötőbe, a járatok kora reggeltől késő estig, megközelítőleg óránként indulnak mindkét irányba. És hogy miért is érdemes átmenni a mindössze 67 négyzetkilométer nagyságú szigetre? Már soroljuk is az érveket az aktív kikapcsolódás szerelmeseinek.

Látnivalók

Tudta például, hogy a Földközi-tenger közepén elhelyezkedő Málta mára a térség első számú búvárhelyszínévé vált? A Gozo nyugati oldalán található Dwerja-öböl neve ismerősen csenghet, ugyanis 2017 márciusáig itt állt a világhírű Azúr Ablak, ami az erős viharok és az erózió miatt összeomlott és ma már a tenger fenekén található. Az öböl azonban azóta is töretlenül az egyik legnépszerűbb búvár merülőhely.

A szigeteket körülölelő kristálytiszta tenger és a többnyire sziklás part számos további vízalatti látnivalót is rejt, így nem meglepő, hogy Máltán és Gozón is találunk olyan merülőhelyeket, melyek Európa legjobb tíz búvárhelyszín listáján is szerepelnek. A víz alatt körülbelül 30 méterig lehet ellátni, így rendkívüli élmény a búvárkodás, pláne egy olyan helyen, ahol többek közt második világháborúból származó hajóroncsokkal is találkozhatunk a mélyben.

A vízi sportok sora nem áll meg ennyinél: kajakkal a sziklák, szurdokok és öblök felfedezése válhat valóra, de a szörfözés, kiteboardozás, vagy a visszafogottabbaknak paddle surfing – a szörfözést és az evezést ötvöző új sport – is az opciók között szerepel.

Gozón az úszás sem mindennapi élmény: egyik népszerű fürdőhelyénél, Wied il-Għasrinál meg kell dolgozni ezért, hiszen a vízhez több mint száz lépcsőfok vezet. Megéri azonban a fáradalmakat, hiszen az aprókavicsos, sziklafalakkal körülölelt parton páratlan nyugalomra találhatunk a törölközőnkön fekve, a sportolás fáradalmait kipihenve.

Annak, aki a szárazföldet preferálja, nagyobb túrákra is lehetősége van, ezek közül talán a leginkább ajánlott a Gozo kisebbik partja mentén végighaladó négynapos túra, amely a tenger menti szikláktól kezdve, meredélyeken és öblökön át visz. Az elmúlt években számos túraösvényt is kialakítottak a szigeteken, táblákkal, jelölt útvonalakkal és oktató programokkal.

Maradva a szárazföldön, a népszerű időtöltések közé tartozik a sziklamászás is, valamint a mountainbike szerelmeseinek is ideális úti célról beszélünk, hiszen a szigetek, Málta, Gozo és Comino, számos off-road útvonalát bejárva felfedezhetik a csodálatos tájakat és az apró öblökkel szabdalt, sziklás partvonalat.

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Gozo nem csak gyönyörű látnivalói és változatos programlehetőségei miatt különleges. A sziget ugyanis a világ száz legjobb fenntartható turisztikai célpontja közé tartozik, 2018-ban pedig elnyerte a Földközi-tenger legjobb fenntartható úti céljának díját is. A legjobb desztinációk közé kerüléshez hat kritériumot kellett megfelelő szinten teljesítenie, ezek érintették például a gazdálkodást és vendéglátást, a desztináció-menedzsmentet és a szociális jólétet is.

A sok program után pedig igazán megérdemel mindenki egy kis pihenést is: ezt megteheti például Gozo egyetlen nagyobb homokos strandján, a Ramla-öbölben, ahol a különleges, vörös színű homokon élvezheti az egész Máltát beragyogó napsütést a háborítatlan tengerparton.

Mutatjuk, milyen árakkal kalkuláljon!

A számtalan izgalmas program láttán adódik a kérdés, mennyit is kell ezekért a lehetőségekért fizetnünk. Mutatunk néhány konkrétumot: húsz perc jet skizésért például egy főnek 40 eurót kell kiadni, negyedóra vízisízésért 50 eurót. Egy hajóút – például ahol Gozo egyik üdülőtelepüléséről, Xlendiről indulva barlangokat, korallokat és sziklákat is megcsodálhatunk – egy felnőttnek 10 euróba kerül.

A búvárkodás ára elég széles határok között mozog, de találhatunk búvárvizsga nélkül igénybe vehető, bemutató merülést Gozón, amelynek keretében némi elméleti oktatás után körülbelül 25 percet tölthetnek az erre vállalkozók a víz alatt, nagyjából ötméteres mélységig. Ennek az ára a merülőknek 60 euró. A víz alatti világ pedig akkor is élvezhető, ha valaki nem könnyűbúvár, hiszen mindössze néhány euróért bérelhetünk búvárszemüveget, pipát és békatalpakat is.