A rajongóin is múlhat, elsöpri-e Lizzót a cancel culture

Augusztus elején az NBC News bombát robbantott egy hírrel a popiparban: a semmiből vált a zeneipar fekete bárányává Lizzo, a női egyenjogúság hirdetője, a pozitív testkép és a mentális jóllét szószólója, akit a Z és alfa generációból is sokan példaképnek tekintenek. Gondosan felépített imázsán – noha megingathatatlan bizonyíték nincs az énekes ellen – máris repedések látszanak. Volt háttértáncosai azt állítják, szexuálisan zaklatta őket, másokra pedig testsúlyuk miatt tett sértő megjegyzéseket. Vajon őt is elsöpri a cancel culture, mint korábban számos hollywoodi színészt és popsztárt? Kell-e egyáltalán reagálnia az őt becsmérlő hangokra? És létezik-e jó védekező mechanizmus a negatív online spirál ellen?

Felmentették a szexuális bűncselekményekkel vádolt Kevin Spacey-t – adtunk hírt a színész bírósági ügyéről július végén. Bár a Lizzo körül kialakult viták és a Spacey-vel szembeni, szexuális erőszakot is tartalmazó vádpontok közel sem említhetők egy lapon, mégis érezhető, hogy

egyre többször foszlik szét a rózsaszín köd, egyre gyakrabban érintettek jogi ügyekben a hírességek, miután vélt vagy valós sérelmek elszenvedői megvádolják őket. Ha a megvádolt sztárok végérvényesen nem is kerülnek lejtőre karrierjükben, bizonyos törést elszenvednek, és ez a kár nem pusztán anyagiakban mérhető. Sőt, talán ez számukra a legkevésbé problémás oldala.

Meg tudjuk mondani, melyik filmben szerepelt utoljára Armie Hammer, akit kannibálként, nőgyűlölő zaklatóként emleget az internet, miközben annyi bizonyíték sem állt rendelkezésre, hogy vádat emeljenek ellene? Emlékszünk még a Squid Game című sorozat idős bácsijára, akit Golden Globe-díja után szexuális zaklatással vádoltak meg, majd emiatt kiszórták a dél-koreai állami projektekből, miképp a nyugati filmiparból?

Hogy Lizzóra hasonló sors vár-e, nem tudni. Annyi biztos, hogy az ő ügye amiatt is került a fókuszba, mert fölöttébb törékennyé vált az a paraszociális kapcsolat, amit rajongói alakítottak ki az énekesnővel szemben.

A vádak komolyak, noha egy banán is központi szereplő

Az, ahogyan Lizzo és a menedzsmentje az előadóművészekkel bánt, úgy tűnik, ellentétes mindazzal, amit Lizzo nyilvánosan képvisel. A privát életében súlyosan megszégyeníti a táncosait, és olyan módon lealacsonyítja őket, ami nemcsak illegális, de abszolút demoralizáló

– ezt nyilatkozta Ron Zambrano ügyvéd, aki Lizzo korábbi, az énekesnő ellen pert indító kollégáit képviseli az ügyben. Három ember vállalta is a nevét: Arianna Davis, Crystal William és Noelle Rodriguez, akik nemcsak Lizzót, de a produkciós cégét is bírálták, mi több, a háttértáncosok vezetője, egy bizonyos Shirlene Quigley feje fölött is pálcát törtek.

A keresetben több – köztük néhány nagyon komoly – vádat sorakoztattak fel:

Lizzo egy alkalommal jelezte táncosának, hogy túlságosan meghízott.

Az énekesnő több alkalommal rendezett partit amszterdami sztriptízklubban, ahol a táncosok állítása szerint „érdemes volt részt venni, ha meg akarták tartani az állásukat.” Itt Lizzo arra ösztönözte a résztvevőket, érintsék meg a meztelen táncosokat, az azok nemi szervéből kivett szexuális segédeszközöket fogják meg, továbbá egyenek azokból a valódi banánokból, melyek „a női táncosok hüvelyéből állnak ki”.

Lizzo megvádolta táncosait azzal is, hogy alkoholt isznak fellépések előtt.

Mentális nyomást helyezett az alkalmazottaira, volt, aki annyira rettegett Lizzótól, hogy mosdóba sem mert járni, így egy alkalommal maga alá piszkított – ezt lekicsinylően nyugtázta az énekesnő és a csapata.

A tánccsapatának vezetője pedig kigúnyolta azokat, akik nem követik azt a vallást, amit ő. Továbbá kritizálta azokat, akik házasság előtt szexuális életet élnek – ekképp annak kitárgyalása is többek előtt történt, hogy az egyik táncosnő szűz-e még.

A táncosok szerint aggodalomra ad okot Lizzo személyiségével kapcsolatban az a párizsi eset is, amikor egy koncert után elhívta stábját egy klubba, hogy „tanulhassanak valamit tőle”. Az énekesnő elfelejtette közölni a táncosokkal, hogy egy meztelen emberekkel teli kabarébárba indulnak. Bár művészeseményként emlegették a dokumentumokban is az előadást, a problémát inkább abban látták a táncosok, hogy Lizzo eltitkolta előlük az esemény természetét.

A dokumentumokból az is kiolvasható, hogy a táncosok kifizetéseit illetően ugyancsak felmerültek problémák: egy esetben a heti bérük 50 százalékának megfelelő kompenzációt kértek, miután egy kötelező leállás miatt nem léphettek fel. 25 százalékos ajánlatot és kemény dorgálást ajánlottak fel nekik. A táncosok követeléseikben nem határoztak meg pontos összeget a kártérítést illetően, ami magába foglalná az érzelmi sérelmeket, a ki nem fizetett béreket, a bérkieséseket és az ügyvédi költségeket.

A per hírére híres emberek is reagáltak, így az Oscar-díjra jelölt rendező, Sophia Nahli Allison, aki azt állítja, 2019-ben dokumentumfilmet akart Lizzóról forgatni, de két hét után otthagyta a projektet, mert az énekesnőt tiszteletlennek érezte.

A szemtanúja lehettem, mennyire arrogáns, egocentrikus és rosszindulatú.

Lizzo tagad, és nem akar áldozatként viselkedni

2023-at írunk, a popkultúra szereplőinek megvan a lehetőségük arra, hogy ne újságokban, híroldalakon publikált közleményekben reagáljanak az őket ért vádakra, hanem ott, ahol nekik a legszimpatikusabb – ez pedig a közösségi média. Lizzo az Instagramot választotta erre.

A munkamorálomat, az erkölcsömet és a tisztességemet megkérdőjelezték. A jellememet kritizálták. Általában nem reagálok hamis vádakra, de ezek éppen olyan hiteltelenek, mint amilyennek hangzanak, és túlságosan felháborítóak ahhoz, hogy ne foglalkozzak velük. Ezek a szenzációhajhász történetek olyan korábbi alkalmazottaktól származnak, akik már nyilvánosan is elismerték, hogy a turnén tanúsított viselkedésük helytelen és szakszerűtlen volt.

Lizzo hozzáteszi: soha, senkit nem akart megbántani a viselkedésével, de tény, szenvedélyes a munkájában, ami néha kemény döntéseket követel meg tőle.

Nem azért vagyok itt, hogy áldozatnak állítsam be magam, de azt is tudom, hogy nem vagyok az a gonosztevő, akinek az emberek és a média az utóbbi napokban beállít. Nagyon nyitott vagyok a szexualitásomat és a saját önkifejezésemet illetően, de nem fogadom el, és nem engedem, hogy ezt a nyitottságot arra használják fel, hogy olyannak állítsanak be, amilyen nem vagyok. Semmit sem veszek komolyabban, mint a tiszteletet, amit nőként megérdemlünk a világban. Tudom, milyen érzés, amikor naponta megszégyenítik a testünket, és soha nem kritizálnék vagy rúgnék ki egy alkalmazottat a súlya miatt.

A posztban leírtak igazságtartalmáról, őszinteségéről semmilyen formában nem lehet hiteles képet alkotni. Ami biztos: Lizzo több mint 170 ezer Instagram-követőt veszített a botrány kirobbanása után, Beyoncé pedig nyilvánosan – nyilatkozattal felérő módon – elhatárolódott tőle. 13 millió követő mellett mindez persze elenyészőnek tűnhet, ugyanakkor mégis beszédes adat, és nem kizárólag a számok miatt.

Nemcsak posztot írt, jogi lépéseket is tett az énekesnő: az egyik legjobb védőügyvédet, Marty Singert kérte fel saját védelmére, akit csak hollywoodi bulldogként emlegetnek. Singer ismert szakember celebkörökben, a Vanity Fair évekkel ezelőtt azt írta róla, gyakorlatilag nincs ügy, amit ne tudna elcsitítani.

Az amerikai Forbes összeszedte, az ügyvéd kiket és miért védett az elmúlt években:

Bill Crosbyt képviselte, mikor nők megerőszakolásával és kábítószerrel kapcsolatos vádak miatt indult ellene eljárás – de ezt megelőzően is a sztár ügyvédje volt.

képviselte, mikor nők megerőszakolásával és kábítószerrel kapcsolatos vádak miatt indult ellene eljárás – de ezt megelőzően is a sztár ügyvédje volt. Ő védte Charlie Sheent , aki a Warner Bros. filmstúdióval és Chuck Lorre producerrel hadakozott a Két pasi, meg egy kicsi című sorozatból való kilépése után. Sheen 100 millió dollárra perelte a stúdiót, mert nyilvános összeomlása miatt kirúgták a sorozatból. Hogy miként rendezték az ügyet, nem tudni, de Sheen egy későbbi beszédben azt mondta: „Százmillió okom van arra, hogy köszönetet mondjak Martynak.”

, aki a Warner Bros. filmstúdióval és producerrel hadakozott a Két pasi, meg egy kicsi című sorozatból való kilépése után. Sheen 100 millió dollárra perelte a stúdiót, mert nyilvános összeomlása miatt kirúgták a sorozatból. Hogy miként rendezték az ügyet, nem tudni, de Sheen egy későbbi beszédben azt mondta: „Százmillió okom van arra, hogy köszönetet mondjak Martynak.” Védte John Travoltát , akit 2012-ben szexuális zaklatással vádoltak, kétmillió dollárra perelve a színészt. Akkor azt állította két masszőr, hogy Travolta érintette meg őket. Singer elsimított mindent.

, akit 2012-ben szexuális zaklatással vádoltak, kétmillió dollárra perelve a színészt. Akkor azt állította két masszőr, hogy Travolta érintette meg őket. Singer elsimított mindent. Ügyfele volt Kim Kardashian, akit többször is sikeresen védett: először 2012-ben, mikor egy píáros azzal vádolta meg a celebnőt, Kris Humphries-zal 72 napig tartó házassága mindössze figyelemfelkeltés céljából köttetett. Később a realityhős hírhedt szexvideója miatt kellett intézkednie.

Talán nem véletlen Lizzo választása; problémát jelenthetett neki a TMZ cikke arról, amelyben előkerestek egy évekkel ezelőtti podcastműsort, ahol Lizzo hangot adott annak, mennyire szeretne ellátogatni egy amszterdami szexműsort megnézni. Ott történt állítólag a banános incidens.

Ez az, amit csinálni akarok, szükségem van a káliumra, ha érted, mire gondolok.

A rádiós műsorvezetők azt mondták Lizzónak, hogy amit ő keres, az a Bananenbar – ez az a helyszín lehet, amit többször emlegettek a bírósági dokumentumokban.

Különösen fájó ügy ez a rajongóinak

A Lizzóért való rajongás egyfajta létformává vált a popkultúra-fogyasztóknál. Az a paraszociális kapcsolat, ami kialakult közte és rajongói között, valóban jelentős. Az énekesnő nemcsak fülbemászó zenéiről, hanem a társadalom bizonyos csoportjainak üzent mondataival is kiépített magának egy olyan imázst, amelyre képtelenség volt nem odafigyelni az elmúlt években. A showbiznisz csillogó világában évtizedekig a vékony testalkat és a hírnév elválaszthatatlanul összefonódtak, majd jött Lizzo, aki totálisan lerombolta ezt a mítoszt, és azt üzente: nem kell XS-es méretű ruhát hordani ahhoz, hogy valaki a csúcsig jusson.

Mi az a paraszociális kapcsolat? Olyan egyoldalú, plátói kapcsolatról beszélünk ebben az esetben, ami jellemzően egy rajongó és egy médiaszemélyiség, celeb, influenszer közt alakul ki. A rajongónak ilyen esetben csak a média- vagy közösségi felületeken van lehetősége megismerni a másik félt. Az alany azt gondolja, a médiában szereplő személyekkel történő paraszociális kapcsolatok sokat adhatnak számunkra, hiszen szerepet kaphatnak az életükben, ha lájkolják, megosztják posztjaikat, tapsolnak nekik, fényképeket készítenek róluk: az elköteleződést csak erősíti, ha az adott celeb gyakran kommunikál is a rajongótáborával.

Lizzót könnyű szeretni, még könnyebb a rajongójává válni annak, amit csinál: tehetséges, betölti a színpadot, fontos ügyekben szólal fel, és látszólag értékesek számára a rajongói. Felelevenítünk néhány példát, amelyek formálták a médiában a róla kialakult képet:

A TikTok-ra rendszeresen gyárt tartalmat, az egyik ilyenben az edzési szokásairól beszélt: „Az elmúlt öt évben folyamatosan edzettem. Meglepetés lehet, de nem azért, hogy ideális legyen a testem. Tudod, milyen testtípus az? Hát, semmi közöd hozzá. Az egészséget nem az határozza meg, hogyan nézel ki.”

A testpozitivitást hirdető posztjait állítása szerint nem maga miatt, sokkal inkább azokért teszi ki, akiknek „nincs olyan hatalmas platformja, mint neki, és az önbizalomhoz vezető útjuk is más nehézségekkel van kikövezve.”

Számos alkalommal érthetően beszélt a diszmorfiájáról, ami olyan betegség, mikor valaki a saját teste vélt hibáira tud kizárólag fókuszálni. Lizzo állítása, miszerint ő megbékélt magával, mozgalmak sorát indította el a közösségi médiában arra biztatva a nőket, hogy ne sanyargassák a testüket, fogadják el magukat.

„Ne olyan legyél, mint én. Add magadat, soha ne hagyd, hogy valaki azt éreztesse, nem oké, hogy önmagad légy” – több hasonló üzenetet hallhattunk már tőle.

Ezeket olvasva egyértelmű, mi miatt érintette kifejezetten érzékenyen a rajongótáborát e számos – közel sem biztos, hogy legitim – vád.

Merthogy, amit Lizzóról állítanak, ellentmond a róla alkotott képnek.

És a popkultúra-fogyasztók a történetekben hisznek. A történetek által felépített imázs pedig csorbulhat, és akkor a hitünk is megváltozik. A Lizzo-sztori különösen megkapó volt az elején, ezért csalódtak most sokan.

Ígéretes tanoncként fuvolaművész szeretett volna lenni, ám apja halála ezt az álmát kettétörte, így otthagyta az egyetemi zenei képzést. Ezután volt, hogy egy évig az autójában lakott csak azért, hogy sokat nélkülözve, de valahogy betörjön a zeneiparba. Eljutunk 2023 augusztusáig, és ha csak vádak merülnek fel az énekesnő körül, az akarva-akaratlanul, de gondolatokat ültet el rajongóiban, vagy legalábbis megkérdőjelezhetővé teszi azt a rengeteg üzenetet, amit a „szerethetővé varázsolt, elfogadást hirdető” Lizzo nap mint nap kommunikál.

2019 óta Lizzo aktív szereplője a popiparnak: a TikTok-nak is köszönhetően futott be 2017-es kislemezével, ami aztán a Billboard Hot 100-as listájának első helyéig jutott. Az énekesnő azóta a sikereket Grammy-díjakra is váltotta, közösségi médiás jelenléte pedig több mint fajsúlyos. Dalaiban egyaránt felcsendülnek a testpozitivitásról, az életigenlésről és az LMBTQ-csoportok támogatásáról szóló sorok, amivel egyértelműen elért bizonyos csoportokat, népszerűségét még inkább megszilárdítva.

Az Insider alaposan elmélyült a témában, a lap több szakembert is megkérdezett, milyen következményei lehetnek önmagában annak, hogy Lizzo neve körül egy ilyen imázsromboló ügy bontakozik ki. Dr. Niya Pickett Miller, az alabamai Samford Egyetem professzora abban lát komoly problémát, hogy Lizzo állítólag ugyanazokat az embereket bántalmazta, akiknek a szószólója lett a popiparba betörése után:

Ez volt, amire építkezett. A testpozitivitásnak nincs sok ikonikus képviselője az iparban, így a rajongók joggal gondolhatják, cserbenhagyták őket.

Egy másik szakember, dr. Maureen Coyle, a pennsylvaniai egyetem oktatója – aki egyebek közt a technológia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatását vizsgálja – rámutatott, hogy Lizzo rajongói paraszociális kapcsolatot alakítottak ki az énekesnővel, ezáltal hozzájuk közeli személyként tekintenek rá. Így jobban is fáj nekik, ha efféle ügy merül fel egy hírességgel kapcsolatban – merthogy azt implikálja, mintha családtaggal vagy közeli baráttal esne meg ilyen csúfság.

„Kétféle rajongó van ebben az esetben: aki ragaszkodik, hogy az állítások hamisak, vagy teljesen kizárják az életükből a személyt onnantól fogva. Vagy ezt, vagy azt fogják tenni attól függően, melyik döntés jelent számukra nagyobb érzelmi biztonságot, melyik jár kevesebb sérüléssel. Fontos, hogy kellően távolságtartók legyenek a rajongók ilyen szituációkban, ne kezeljék személyes kudarcukként, ha ilyen vita merül fel a híresség körül.”

A Sky News ennél jóval tovább ment: már azt boncolgatják, van-e még jövője Lizzónak a zeneiparban, és túlélheti-e ezt a megpróbáltatást. Ahogy írják, megítélése nagyon könnyen negatívba fordulhat, hiába volt fontos társadalmi ügyek, jelenségek szószólója évekig.

Legújabb klipjében szuperhőst alakít, a szupererejére pedig akkor lesz igazán szüksége, ha a közelgő pereskedés során bebizonyosodik, nem olyan normák szerint éli az életét, mint amit eddig hirdetett. Lizzo az antihős? Lizzo a gonosz? Rosszabb előadó lett néhány hét alatt? Kérdésekből egyelőre sokkal több van, mint válaszokból.