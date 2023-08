Három korábbi táncosa pert indított Lizzo ellen, szexuális zaklatással is vádolják

Keresetükben az énekesnő és a tánccsapat-kapitányának magatartását is sérelmezték.

Az NBC News számolt be arról, hogy Lizzo három korábbi táncosa, Arianna Davis, Crystal Williams és Noelle Rodriguez pert indítottak az énekesnő, a produkciós cége illetve a tánccsapat-kapitánya, Shirlene Quigley ellen.

A kereset szerint Lizzót szexuális zaklatással illetve ellenséges munkahelyi légkör megteremtésével vádolják, míg Quigleyt vallási és más jellegű zaklatásokkal is: egyebek között azzal, hogy kigúnyolta azokat, akik házasság előtti szexuális életet éltek, miközben nyíltan hangoztatta a saját szexuális fantáziáit, orális szexet szimulált, és nyilvánosan vitatta meg az egyik felperes, Arianna Davis szüzességét is. Nyomást gyakorolt továbbá azokra, akik nem követték a vallását, köztük Noelle Rodriguezre is.

Az, ahogyan Lizzo és a menedzsmentje az előadóművészekkel bánt, úgy tűnik, ellentétes mindazzal, amit Lizzo nyilvánosan képvisel. A privát életében súlyosan megszégyeníti a táncosait, és olyan módon lealacsonyítja őket, ami nem csak illegális, de abszolút demoralizáló

– fogalmazott Ron Zambrano a felperesek ügyvédje.

Az NBC News által megszerzett dokumentumok szerint Davis azt állítja, az énekesnő a South by Southwest fesztivál után felhívta a figyelmét arra, hogy észrevette a súlygyarapodását, és azt mondta neki: úgy tűnik, már kevésbé elkötelezett a szerepe iránt.

A keresetben szó esik egy bizonyos amszterdami sztriptízklubról is, ahová Lizzo rendszeresen szervezett afterpartikat, és bár a részvétel nem volt kötelező, a táncosok szerint nagyobb biztonságban volt az állása azoknak, akik rendszeresen részt vettek rajtuk. Davis elmondása szerint az énekesnő arra ösztönözte a parti résztvevőit, hogy érintsék meg a meztelen előadók testét, kapják el el a nemi szervükből kilőtt dildókat, illetve egyenek a hüvelyükből kiálló banánból. Egy alkalommal őt próbálta meg rávenni, hogy érintse meg az egyik ruhátlan előadó mellét, és bár többször is ellenállt, végül megtette, amit kért, ami után a jelenlévők kinevették.

Lizzo állítólag egy héttel később egy másik klubba hívta meg a táncosait, hogy „tanulhassanak valamit vagy inspirálódhassanak az ott látottakból”. Ekkor viszont nem említette, hogy egy meztelen kabarébárba szól az invitációja.

A kereset szerint egyébként a táncosok kifizetéseit illetően is felmerültek problémák: egy esetben a táncosok a heti bérük 50 százalékának megfelelő kompenzációt kértek, miután egy kötelező leállás miatt nem léphettek fel, a könyvelő pedig állítólag úgy reagált a kérésükre, hogy 25 százalékot ajánlott fel, miközben megdorgálta őket, amiért „elfogadhatatlan és tiszteletlen a viselkedésük”.

A táncosok közül többeket ki is rúgtak, Williams azután veszítette el az állását, hogy ellent mondott Lizzónak egy értekezleten, ahol azzal vádolta a táncosait, hogy isznak a fellépéseik előtt. Az énekesnő néhány nappal később egy szálloda halljában közölte vele, hogy ők ketten végeztek.

Az ezt megelőző napon Lizzo egy gyötrelmesnek leírt 12 órás próbát tartott, amelyik táncossal pedig nem volt elégett, azt elbocsájtotta. Davis saját bevallása szerint a próba napján annyira félt attól, hogy elveszíti az állását, hogy még a mosdóba sem mert kimenni, így maga alá piszkított. A kereset szerint ezt követően egy átlátszó ruhát adtak rá, hogy befejezze az előadást, másik fehérneműt viszont nem kapott.

Davis hozzátette, hogy Lizzo csapatának egyik tagja egyszer a személyi szabadságát is korlátozta: áprilisban ugyanis az énekesnő szervezett egy értekezletet, ahol bár elkobozták a résztvevők telefonjait, Davisnek valahogy sikerült rögzítenie az ott elhangzottakat, mert elmondása szerint szeretett volna egy változatot az előadási tervekről. Miután erről Lizzo tudomást szerzett, állítólag nagyon dühös lett, szidalmazta az alkalmazottjait, és azzal fenyegetőzött, hogy addig fog körbe-körbe járni a szobában, amíg ki nem deríti, ki rögzítette a találkozót. Miután a nő elismerte, hogy ő készített felvételt, az énekesnő és Quigley felváltva kezdték szidalmazni, majd ki is rúgták. A videót végül maga törölte, Lizzo csapatának egyik tagja viszont ezt megelőzően arra kényszerítette, hogy a meeting után a szobában maradjon, hogy megkereshesse a videót a telefonján.

Rodriguez végül idén év elején mondott fel.

A három táncos keresete egyébként nem határoz meg pontos összeget a kártérítést illetően, ami magába foglalná az érzelmi sérelmeket, a ki nem fizetett béreket, a bérkieséseket és az ügyvédi költségeket.

Az NBC News megkeresésére eddig sem Lizzo, sem pedig Shirlene Quigley nem reagáltak.