Lizzo reagált három volt táncosának vádjaira, akik testszégyenítés és szexuális zaklatás miatt perelték be

„Nem vagyok az a gonosztevő, akinek az emberek és a média az utóbbi napokban beállít.”

Kedden érkezett a hír, miszerint három korábbi táncosa pert indított Lizzo, a produkciós cége és a tánccsapat-kapitánya ellen. Az egykori alkalmazottak testszégyenítéssel, szexuális zaklatással és ellenséges munkahelyi légkör megteremtésével vádolták meg az énekesnőt, míg a tánccsapat-kapitányát azzal, hogy nyomást gyakorolt azokra, akik nem követték azt a vallást, amit ő, kigúnyolta azokat, akik házasság előtti szexuális életet éltek, miközben nyíltan hangoztatta a saját szexuális fantáziáit, illetve állítólag egy táncos szüzességét is nyilvánosan vitatta meg.

A történtekre a minap Beyoncé is reflektált a saját koncertjén, miközben ugyanis a Break My Soul (The Queens Remix) című számát énekelte, az eredeti dalszövegből kihagyta Lizzo nevét, mással helyettesítette azt.

Lizzo nemrég az Instagram-oldalán szólalt meg először.

Ez az elmúlt néhány nap nagyon nehéz és elsöprően kiábrándító volt. A munkamorálomat, az erkölcsömet és a tisztelettudásomat megkérdőjelezték. A jellememet kritizálták. Általában nem reagálok hamis vádakra, de ezek éppen olyan hiteltelenek, mint amilyennek hangzanak, és túlságosan felháborítóak ahhoz, hogy ne foglalkozzak velük. Ezek a szenzációhajhász történetek olyan korábbi alkalmazottaktól származnak, akik már nyilvánosan is elismerték, hogy a turnén tanúsított viselkedésük helytelen és szakszerűtlen volt.

– kezdte posztját az énekesnő, aki a folytatásban arról írt, művészként mindig is nagyon komolyan vette a zenéjét és a fellépéseit, a nap végén ugyanis a tőle telhető legjobb minőségű munkát szereti kiadni a kezéből, amivel saját magát és a rajongóit is képviseli. Hozzátette, a szenvedélyéhez és a kemény munkájához magas elvárások is társulnak, és bár néha nehéz döntéseket kell meghoznia, sosem állt szándékában, hogy bárkit is kényelmetlen helyzetbe hozzon, vagy azt éreztesse vele, hogy nem értékes tagja a csapatának.

Nem azért vagyok itt, hogy áldozatnak állítsam be magam, de azt is tudom, hogy nem vagyok az a gonosztevő, akinek az emberek és a média az utóbbi napokban beállít. Nagyon nyitott vagyok a szexualitásomat és a saját önkifejezésemet illetően, de nem fogadom el, és nem engedem, hogy ezt a nyitottságot arra használják fel, hogy olyannak állítsanak be, amilyen nem vagyok. Semmit sem veszek komolyabban, mint a tiszteletet, amit nőként megérdemlünk a világban. Tudom, milyen érzés, amikor naponta megszégyenítik a testünket, és soha nem kritizálnék vagy rúgnék ki egy alkalmazottat a súlya miatt.

Az énekesnő a posztját azzal zárta, bár megbántva érzi magát, nem hagyja, a munkáját beárnyékolják a történtek, egyúttal pedig köszönetet mondott azoknak, akik kiálltak mellette az elmúlt napokban.