Pataki Zita a gyomorgyulladásról: A betegség meddőséget is okozhat, esetemben is ez történhetett

Pataki Zitának súlyos betegség támadta meg a szervezetét, amiről a Story tavaszi különszámában beszélt.

A betegség gyomorgyulladás, amit a Helicobacter pylori, egy gyomorbaktérium okoz. Ez mindannyiunk szervezetében jelen van, ám túlzott elszaporodása esetén akár olyan súlyos betegségekhez is vezethet, mint a gyomorrák. Emiatt veszítettük el édesapámat, így a magas kockázat miatt erre különösen figyelnem kell, ám a rossz hír az, hogy nem csak ezért lehet veszélyes. A betegség sajnos akár infertilitást, azaz meddőséget is okozhat. Esetemben is ez történhetett.