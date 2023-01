Így néz ki belülről Andrew Tate összeomlóban lévő királysága a Kárpátok bércein

A toxikus maszkulinitás önjelölt királya, Andrew Tate bűntársaival – azaz öccsével, Tristannal, barátnőjével, Georgiana Naghellel és a korábban bukaresti rendőrként dolgozó Luana Raduval – együtt előzetes letartóztatásban van december vége óta; emberkereskedelemmel gyanúsítják őket, valamint egyiküket nemi erőszakkal is.

Közben a román hatóságok már azokat a méregdrága sportkocsikat is lefoglalták, melyekkel Andrew Tate felvágott, amikor korábban egy tweetben beleállt a világszerte ismert klímaaktivistába, Greta Thunbergbe.

Bár bizonyítékok hiányára hivatkozva fellebbeztek, a kérést a hatóságok elutasították a múlt héten, ezen a héten pedig már arról írt a BBC, hogy a nyomozást is kiterjesztették. A cikkben megszólal a Tate-ék testőrségét az elmúlt két évben vezető Bogdan Stancu is, de a „védőbeszéde” inkább csak rontott a helyzeten.

– mondta a testőr, aki azt is elárulta, hogy Andrew és Tristan Tate-nek is több gyereke van már Romániában, akiket olykor-olykor meg is látogatnak.

Bár az egykori sakkmester és kick-box világbajnok jelenleg nincs szabadlábon, az Elon Musk hatalomátvételekor újrainduló – a feltámadás másnapján állítólag 24 óra alatt egymillió új követőt szerző – Twitter-oldala továbbra is aktív. Legutóbb például a lentebb látható, megdöbbentő videóval népszerűsítette az akadémiáját, miközben a letartóztatására is reflektált, és egy „vadászrepülő felrobbanását” is túlélte. (A klipet pár nap alatt több mint kétmillió alkalommal játszották le.)

A TikTok is még mindig tele van a Top G-t – azaz „Top Gengsztert” ábrázoló videókkal. Köszönhetően az azóta Hustler’s Universityről The Real Worldre (azaz Játékosok Egyeteméről Való Világra) átkeresztelt online kurzusát hallgató férfiaknak, akik havonta 50 dollárt (18 ezer forintot) fizetnek az oktatásért. Viszont az általuk behálózott újabb tagokért busás jutalékot kapnak.

Andrew Tate hirtelen jött népszerűségéről, és arról, hogy ebben milyen szerepet is játszik az MLM-rendszerben működő – Tate számára egyébként havonta több millió dollárt termelő – online akadémiája, már írtunk korábban, azonban a kritikusai szerint szektaként működő szervezet belső működéséről eddig nem sokat lehetett tudni. Tate bevallása szerint egyébként ennek a legolcsóbb kurzusnak (van ugyanis két másik is) éves szinten 110 ezer előfizetője van.

A Vice News riportere még a nyáron látogatta meg a Tate testvéreket, a nemrég megjelent, háromnegyedórás videóriportja a Tate-birodalom legbelső körébe, az alapkurzus VIP-verziójának számító The War Room kulisszái mögé enged némi betekintést. Emellett azt is bemutatja, milyen teszten kellett átesniük a több mint ezer főt számláló elitalakulat gyanútlan tagjainak, akik arra számítottak, hogy csak egy egyszerű találkozóra hívták meg őket a Kárpátokba, ám ehelyett a valóság szó szerint pofonvágta őket.

Andrew Tate kurzusait azóta több youtuber is kipróbálta. Volt, aki csak a The Real World-öt – leánykori nevén Hustler’s Universityt –, de akadt olyan is, aki a War Room tagjává vált. A vállalkozó szellemű online videósoknak pedig rendszerint az volt a benyomásuk, hogy lehúzás az egész.

A Coffeezilla néven két és félmillió feliratkozóval rendelkező YouTube-csatornát üzemeltető Stephen Findeisen például azt kifogásolta (Tate nőgyűlölő és erőszakos megnyilvánulásai mellett), hogy a Morpheusként piros tablettát, vagyis a 9-től 5-ig tartó mókuskerék mátrixából kilépést ígérő Tate egyik online oktatott pénzszerzési módszere a fiatal lányok elcsábítása és behálózása, majd webcam-modellként való kizsákmányolása. A magyarul kerítés vagy striciskedés néven ismert tevékenység a Tate akadémián egy külön specializáció PHD néven – azonban nem azt jelenti, hogy a filozófia doktora, hanem azt, hogy „diploma a ribancok futtatásáról” (angolul Pimpin’ Hoes Degree).

Emellett a dropshipping vállalkozások üzemeltetését is oktatják nekik – az üzleti modell lényege, hogy a webáruházuk termékei egy nagyobb, központi raktárban várják az eladást, és vállalkozóként nem is érintkeznek velük. A vállalkozási formával kapcsolatos jótanácsok viszont az Amazont ajánlják megfelelő platformnak. Így a youtuber szerint Tate az általa sokszor börtönnek és mátrixnak nevezett modern társadalmi keretekből való kilépéshez azt tanácsolja, hogy közvetve a világ egyik leggazdagabb emberének, Jeff Bezosnak a vagyonát gyarapítsák – vagyis járuljanak hozzá a rendszer fenntartásához. Amit sok mindennek lehet nevezni, de a kizsákmányoló kapitalista rendszer megdöntésének biztosan nem.

Akadt olyan youtuber is, aki megpróbált csatlakozni a félévente 5 ezer dolláros (1,8 millió forintos) tagdíjat kérő The War Roomhoz, azonban először csak kriptovalutában tudott fizetni, az átutaláskor pedig megbízhatatlannak ítélte a kriptokereskedő-alkalmazása azt a felhasználói fiókot, ahova a pénzt el kellett küldenie, így felfüggesztették a fiókját. Majd újabb 5 ezer dollárt kellett kicsengetnie, hogy végül beléphessen a különböző online csetszobákban és személyes találkozókban is manifesztálódó VIP-akadémiára.

Andrew Tate egyébként a letartóztatása előtt személyes konzultációt is ajánlott a követőinek – egy negyedórás megbeszélés 250 dollárba (90 ezer forintba) került –, azonban hiába fizette ki kétszer is a fent említett videós ezt az összeget, Tate egyszer sem jelent meg a videóhívásra.

A legkevesebb átverésről beszámoló youtuber is azt mondta a War Roomról egyévnyi tagság után, hogy sok hasznos dolgot tanult, de a házassága kis híján tönkrement attól, ami Tate-éktől ráragadt.

A közeget pedig belterjesnek tartotta, ahol elég nehéz volt érvényesülni, ha az ember nem akart lányokat futtatni online, és nem volt már korábban is egy alapvetően jól működő, Tate-éktől független vállalkozása.

Vagyis Andrew Tate a hálójába került fiatal nők mellett a híveit is kihasználja, miközben – a honlapján elhangzó ígéretekkel ellentétben – nem is ő okítja a War Room fizető vendégeit, hanem hálózatának legbelsőbb köre. A sokak szerint szektaként működő birodalom működtetőiről, akik Andrew Tate-et szó szerint Parancsnokuknak nevezik, a Vice News riportjából sem derül ki túl sok a titkolózás miatt, de azért a következőkben bemutatjuk őket, amennyire lehet.

A Vice News riportere, Matt Shea a dokumentumfilm elkészítéséhez nyáron Romániába látogatott. Felkereste például a Tate-birodalom központjának otthont adó bukaresti villát is, de Andrew Tate-en kívül gyakorlatilag nem beszélhetett szinte senkivel. Pedig a testvérpárnak dolgozó fiatal nők beszámolóit is meghallgatta volna.

Amikor a riporter Tate szintén letartóztatott asszisztensét – és vélhetően barátnőjét – Georgiana Naghelt akarta elcsípni pár szóra a nappaliban, akkor a Parancsnok hátulról vállon ragadta, aztán csak annyit mondott neki, hogy Naghel dolgozik, és már fordította is el, hogy folytassák az ingatlanbemutatóval és podcastolással egybekötött interjújukat. Amely során a szúró, a vágó- és a lőfegyverekkel való diszkrét fenyegetőzés mellett Andrew Tate még a testvérével, Tristannal és egy másik, igazi pitbullal is próbálja megfélemlíteni a riportert.

Ezután ellátogattak a War Room legbelső körének egy kick-box edzésére, ahol a riporternek Andrew Tate-tel és másokkal is öklöznie kellett. Közben megismerkedhettünk Tate jobbkezével is, aki egy őszszakállas mágus.

A nevét vélhetően az anyák megmentőjétől, Semmelweis Ignáctól kölcsönző Iggy Semmelweis (máskor Shi Yan Hui vagy Po mester) úgy mutatkozik be Twitter-profilján, mint „a legnagyobb hipnotizőr, akit a világ valaha ismert”, de a Vice News nézőit nem akarja hipnotizálni.

A magának magyar vonatkozású művésznevet választó szómágusról Andrew Tate azt szokta mesélni különböző podcastok vendégeként, hogy ő vezette be a hipnózis művészetébe – azaz ő ismertette meg vele a neuro-lingvisztikus programozás nevű áltudományos elméletet. De a War Room YouTube-ra feltöltött promóvideójában is Iggy Semmelweis hipnotizálja Tate-ék VIP-akadémiájának leendő növendékeit.

A Vice riporterének kálváriája itt nem ért véget: Andrew Tate ugyanis másnap komoly teszt elé állította az embereket, amikor profikkal kellett ketrecharcolniuk – és a küzdelmet a riporter sem úszta meg. Akik nem voltak elég bátrak, azokat nem küldték haza, csak ki kellett elemezniük a gyávaságukat, akikben viszont megvolt a kellő bátorság, azok közül többeket mentővel szállítottak kórházba.

A letartóztatás és a Vice riportjának hullámain Tate-ék hivatalos csatornája a YouTube-ról való kitiltást követően – a máshol elhallgattatott szélsőjobboldali videósokhoz hasonlóan – a Rumble nevű videómegosztón talált otthonra. Természetesen ide is felkerült egy kőkeményen férfias promóvideó a kőkeményen férfias tesztről.

Andrew Tate már a letartóztatása előtt is arról beszélt, hogy őt három lépésben akarja majd elhallgattatni a mátrix:

A pár hónapja egyébként muszlim hitre térő, jelenleg 30 napos előzetes letartóztatását töltő Andrew Tate a Hustler’s Universityről The Real Worldre való átállást is úgy magyarázta, hogy azért van rá szükség, mert a mátrix el akarja hallgattatni. Illetve azt mondta, hogy a luxusélet és a globális ismertség megszerzése után ez a második lépés az ő három lépésből álló tervében.

A harmadik lépését azonban még nem fedte fel a magát Morpheusnak képzelő, így talán saját Neójára váró Andrew Tate – aki ezzel a dumával meg is ágyazott annak, hogy a hívei még véletlenül se higgyék el a vádakat.

A brit iskolák egy részében már különórákat szentelnek annak, hogy az Andrew Tate hálójába került, nőgyűlölő nézeteket hirdető kamaszfiúk gondolkodására gyakorolt negatív hatásokat kompenzálják, eközben a Tate-jelenség problémájával a parlamentben szembesítik Rishi Sunak miniszterelnököt.

Az üzenetek népszerűsítésében anyagilag is érdekelt követők miatt valószínűleg akkor sem szabadul meg az internet Andrew Tate-től, ha a testvérpárt nem engedik ki a börtönből. Ráadásul úgy tűnik, az őrület egyre nagyobb hullámokat ver: nemrég például Athén egyik belvárosi sétálóutcáján vonult végig egy nagyobb, főként kamaszfiúkból álló tömeg, akik Andrew Tate szabadon bocsátásáért tüntettek, miközben azt skandálták, hogy

This is an inkling into what makes Andrew Tate the most dangerous man on the planet. Young men start revolutions. The boys who fought and died on the shores of Normandy were only 18.

He’s awakened their sleeping giant and it’s no going back.

Hear the chants of #FreeTopG pic.twitter.com/ayarBU5t4X

— Top Girl Keiko, J.D. 🇯🇲 (@TopGirlKeiko) January 16, 2023