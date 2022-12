Nemi erőszak vádjával őrizetbe vették Romániában a nőgyűlölő influenszert

Őrizetbe vették Romániában az egyik legnépszerűbb influenszert, Andrew Tate-et – írja a Guardian.

A korábbi kick-boxoló és valóságshow-hős ellen nemi erőszak és szervezett bűnözői csoport létrehozása a vád. Andrew Tate-et testvérével és két másik gyanúsítottal együtt fogták el a bukaresti villájukban.

Az influenszer szóvivője annyit mondott, hogy a Tate-testvérek mindenben együttműködnek a hatóságokkal.

Az ügyészség azt közölte, hogy azonosítottak hat nőt, akiket a szervezett bűnözői csoport szexuálisan kizsákmányolt, arra kényszerítettek őket, hogy pornográf tartalmakat állítsanak elő, amiből jelentős bevételt értek el a vádlottak.

Tate eredetileg kickbox-világbajnok volt, majd szerepelt a brit Big Brotherben, később pedig birodalmat épített a követőiből Hustler’s University néven. A tagok a beígért jutalék reményében rengeteg videóval árasztják el a netet, így Tate-nek milliárd fölötti havi nézettsége van a TikTokon.

Itt részletesen írtunk az influenszerről és pályafutásáról.

Tate többek ellenszenvét is kiváltotta a szexista, nőgyűlölő, a férfiak felsőbbrendűségét hirdető megszólalásai miatt, még a közösségi oldalakról is kitiltották.

A minap épp egy Greta Thunberggel folytatott csörtéjétől volt hangos a sajtó. Tate a Twitteren büszkélkedett el vele, mennyi autója van (33), a posztba pedig betagelte a klímaaktivistát, és azt üzente neki, szívesen elküldi neki, egyes autóknak mekkora a károsanyag-kibocsátása. Thunberg pedig reagált.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022