Videón, ahogy az utasok egymásnak esnek a repülőn egy helyért

A Biman Bangladesh Airlines egyik járatán két férfi szinte vérre menő harcot folytatott a repülőgép egyik üléséért – írja a Daily Mail.

A Twitteren terjedő videón látható, ahogy egy félmeztelen férfi le akarja rángatni az üléséről utastársát, többször megpróbálja megpofozni, mire a vitát kiváltó ülésen helyet foglaló férfi válaszul fojtogatni kezdi támadóját, míg végül két másik ember segítségével szétválasztják a harcoló utasokat.

A videó alatt az egyik kommentelő szerint a férfi csak az ingét szerette volna visszaszerezni, míg valaki arra utalt, hogy a repülőgépeken egyre gyakoribbak az olyan viták, amik előhozzák az emberek szélsőségesebb és önzőbb énét.

Another "Unruly Passenger" 👊

This time on a Biman Bangladesh Boeing 777 flight!🤦‍♂️ pic.twitter.com/vnpfe0t2pz