Rácz-Gyuricza Dóra tippje nehéz időszakokra: Legyetek a megszokottnál kedvesebbek egymással

Szerinte hasznos lehet, ha a rutinkérdéseken túl olyasmiről is beszélgetnek a párok, ami kicsit „kizökkenti" őket“.

Rácz-Gyuricza Dóra nemrég az Instagram-oldalán értekezett arról, hogy már most hosszúnak érzi az októbert, noha a hónap felénél sem járunk. Mint írja, jelenleg minden ismerőse kemény változásokat él meg, és ők is most kezdik majd meg életük legújabb szakaszát az új otthonukban.

Ha neked is nehéz ez az időszak, itt egy tipp: Legyetek a megszokottnál kedvesebbek egymással. Beszélgessetek a szokásos »Milyen volt a napod« rutinkérdések helyett olyasmikről, amik kicsit kizökkentenek

– írta az influenszer, a továbbiakban pedig olyan kérdéseket javasolt, mint

Mitől érzed magad a leginkább szeretve a kapcsolataidban?

Ha a pénz semennyire nem számítana, mit csinálnál az életeddel?

Milyen lenne számodra egy „tökéletes nap”?

A poszt alatt többek mellett Fördős Zé is hagyott kommentet, a gasztroblogger azt írta az influenszernek, hogy leteszteli majd a szóban forgó kérdéseket Rácz Jenőn.