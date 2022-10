Rubint Réka elérte a lánykori súlyát

Szerinte a sok tánc miatt is lehetséges, hogy pár kilóval kevesebbet mutatott a mérleg.

Rubint Réka nemrég 24 órán át elérhető Instagram-történetében jelentkezett be, melyben arról számolt be, a mérlege a megszokottnál pár kilóval kevesebbet mutatott ma reggel.

58-59 szoktam lenni! Ma reggelre elértem a lánykori súlyom: 55,8 kg

– írta bejegyzésében a fitneszedző, hozzátéve: szerinte a sok tánc is hozzájárulhatott a teste változásához.

Rubint Réka nagyon komolyan vette a felkészülést a Dancing with the Stars idei évadára, még az edzőtáborába is magával vitte Andrei Mangrát, akivel végül az első élő adás után búcsúzniuk kellett a versenytől. Ahogyan azonban az edző fogalmazott: kettejük útja most kezdődik csak el igazán.