Őszi D-vitamin pótlás

Sajnos a nyári napfényes órák csökkenésével, a szervezetünk is kevesebb D-vitamint állít elő, így eljött az ideje, hogy tudatosan is nagyobb támogatást kapjon az immunrendszerünk.

Kutatások szerint a magyar lakosság fele, még nyáron is, amikor igazán süt a nap D – vitaminhiányban szenved. A borongós, őszi időszakban pedig ez a tendencia csak fokozódik. Kevesebb időt töltünk a szabadban, kevesebb friss zöldséget fogyasztunk, mozgáshiányosabb az életmódunk, és ezek mind hozzájárulnak az immunrendszerünk gyengüléséhez. D-vitamin hiányában a szezonális vírusos megbetegedések száma nőhet, különböző hormonális- és idegrendszeri betegségek alakulhatnak ki, ekcéma, allergia, de még a cukorbetegség kialakulására is hatással lehet. Többek között növeli a daganatos betegségek, a szívelégtelenség és az érelmeszesedés kockázatát is.

D-vitamin az egészséges mindennapokért!

A D-vitamin elsősorban az egészséges immunrendszer működését befolyásolja, miközben elősegíti a kalcium és foszfor felszívódását, megelőzve a csontritkulást, erősíti a csontjainkat és az izmainkat.

Ez a zsírban oldódó vitamin, valójában inkább egy hormonszerű előanyag, és kétféle vitamint értünk alatta:

D2- (erokalciferol) és

D3-vitaminok (kolekalciferol)

Mindkettő egyaránt hasznos, de a szervezetünk jobban fel tudja használni a D3-vitamint. Ennek talán az lehet az oka, hogy a természetben többségében D3-vitamin fordul elő. A D3-vitamin napfény hatására egy koleszterin alapú vegyületből, a 7-dehidrokoleszterinből termelődik a bőrünkben. Elsődleges forrása tehát a napfény, de egyes élelmiszerekben is megtalálható. Az állati eredetű élelmiszerek közül a lazac, a tőkehalmáj és tojás is lehet D-vitamin forrás, vagy a növényi eredetűekből a gomba és a zabpehely, de sajnos, még a nagyobb adagban történő fogyasztásuk sem elegendő ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű D3 vitamin kerüljön a szervezetünkbe. Egy átlag magyar ember alig fogyaszt napi 80 NE D3-vitamint, ami tényleg túl kevés a szervezetünk egészséges működéséhez.

Mégis mennyi az annyi? Mennyi D-vitaminra lenne szükségünk?

D-vitamin pótlásra tehát szükségünk van. A szakmai protokoll alapján, felnőttek napi szükséglete átlagosan 2000 NE, jelentős túlsúly esetén akár 4000 NE is lehet. A csecsemőknek 400-1000 NE, a gyermekeknek 600-1000 NE, a serdülőknek pedig 800-1000 NE közötti az átlagos D3-vitamin bevitelére lenne szükségük. Mivel ez egy zsírban oldódó vitamin, fokozhatjuk a hasznosulását, ha eleve zsiradékokkal együtt kerül a szervezetbe. Természetesen, ha még pontosabban szeretnénk tudni, nekünk konkrétan mennyi a napi D-vitamin szükségletünk, érdemes vérvételt csináltatnunk, és meghallgatni a háziorvos ajánlását.

D-vitaminra tényleg hatalmas szüksége van a szervezetünknek, de mostanában valamiféle csodatévő szerként terjed a köztudatban, hogy minél többet kell szedni belőle, mert minden betegséget megelőz és legyőz, de ez sajnos nem igaz. Nem csodaszer, és túl is adagolható, ezért figyeljük a szakmai ajánlásokat, és ezeket betartva rendszeresen pótoljuk, hogy az immunrendszerünk, a csontjaink, az izmaink és még annyi minden más is egészségesen működjön.

Napfény már alig van, az élelmiszer nem fedezi a napi bevitel szükséges mennyiségét, hogyan tudjuk pótolni a D-vitamint?

