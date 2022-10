„Ez volt életem egyik legjobb napja” – mondta a 100 éves veterán, akit egy vadidegen elvitt a Disneylandbe

Nagyon jól szórakoztak.

Elnézést a zavarásért, de nagyon nehéz napom volt. Eljönne ma velem a Disneylandbe?

– lépett oda Isaiah Garza egy idős férfihez. A 100 éves veterán először nem is akart hinni a fülének.

És a TikTokra feltöltött videóból kiderül, tényleg el is mentek, kipróbáltak több attrakciót is, Garza Miki egér-fület is ajándékozott az idős férfinek, aki több mint ötven éve nem ült fel semmire.

Garza egyébként nem teljesen a semmiből lépett a veterán elé, egy hirdetésére jelentkezett az ápolója – árulta el a FOX 11-nek.

Ez életem egyik legjobb napja. Úgy érzem magam, mintha álmodnék, vagy valami ilyesmi. Azt gondoltam, már vége az életemnek. Sokáig emlékezni fogok erre a napra. Nem is tudod, mennyire értékelem ezt, tényleg nem tudod

– mondta a videó és a nap végén elcsukló hangon az idős férfi.

Garza a TikToknak egy elég nagy sztárja, lassan 8 millió követője lesz, és elég jól is keres a reklámokkal, szponzorációkkal. Ezt be is vallja, de azt mondja, megéri, mert a videóival kevésbé szerencsés embereken segít. Ez a szenvedélye, miután ő is hajléktalan volt pár éven keresztül.