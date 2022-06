A hőmérsékleten áll vagy bukik a tökéletes home made pizza (x)

A legismertebb olasz étel iránti rajongás itthon is töretlen, és bár néha egyszerűbbnek tűnhet rendelni vagy beülni egy pizzériába, az isteni tészta a saját konyhánkban is legalább olyan jó minőségben elkészíthető – pláne, ha rendelkezésünkre áll a sütéshez egy pizzakő, amely pár perc alatt képes felmelegedni, ráadásul elnyeli a tésztából a folyadékot, így igazán ropogós, kiváló minőségű pizza készíthető vele.

A kulcs a gyors hőátadás

A pizzakő hatásmechanizmusa rendkívül egyszerű: felmelegítve kiválóan tartja a hőt és egyenletes sütést biztosít a ráhelyezett alapanyagoknak. Az igazi olasz pizzériákban fatüzelésű kemencékben villámgyorsan sülnek a pizzák, hiszen 500 fok körüli hőmérsékleten sütik őket. Az otthoni sütők ezzel szemben általában 250 fokig melegszenek fel, bár a piacon már léteznek olyan modellek, amelyek 300 fokra is képesek felmelegedni. Ha szívünk szerint minden nap pizzával zárnánk a napot, és otthonosan mozgunk a konyhában is, akkor érdemes beszerezni egy pizzakőszettet a legjobb otthoni gasztró élményekért. A pizzakő mindössze 6 és fél perc alatt melegedik fel, a hozzá tartozó lapát segítségével pedig pofonegyszerű a nyers tészta sütőbe helyezése, ha pedig elkészült, a kivételt is megússzuk égési sérülések nélkül.

Egy jó sütő a mennyekbe visz

Ha tökéletes eredményt akarunk, akkor a sütőválasztást sem érdemes a véletlenre bízni: egyes modellek ugyanis a hagyományos, fatüzelésű kemencékre hajazva nagyobb belső térkihasználást tesznek lehetővé, valamint jobb légáramlást is képesek biztosítani, így garantálva az igazi olasz minőséget. Az sem árt, ha a készülék öntisztító funkcióval rendelkezik, hiszen így a takarítás is gyerekjáték lesz, és jelentősen lerövidülhet a suvickolással töltött idő.

Mindössze 10 perc a tökéletes eredményhez

Ha van egy szuper sütőnk és a pizzakő is megvan, akkor neki is vághatunk a házi pizzánknak. A klasszikus receptnél ökölszabály, hogy a liszt tömegének nagyjából 60 százalékával egyenlő vizet adjunk a tésztához, ehhez jöhet néhány kanál olívaolaj, só, illetve az élesztő. Alaposan dagasszuk össze – kézzel vagy géppel egyaránt ugyanazt a hatást érhetjük el –, majd meleg helyen pihentessük legalább fél órát, amíg rendesen megkel. Melegítsük elő a sütőt 300 fokra, helyezzük be a pizzakövet 6 és fél percre, és közben nyújtsuk ki a tésztát a kívánt formára. Szósznak paradicsom vagy tejföl egyaránt jöhet, a feltéteket pedig mindenki saját ízlése szerint állíthatja össze. Az így előkészített pizzát a lapát segítségével óvatosan helyezzük a pizzakőre, és 8-10 perc alatt (a tészta vastagságától függően) süssük készre.

Gluténmentesen is a legfinomabbat

Az elmúlt években szélsebességgel tarolta le a receptoldalakat a gluténmentes karfiolpizza, amelynek elkészítése semmivel sem bonyolultabb klasszikus társáénál, így, ha beleuntuk a klasszikus ízekbe, érdemes ezzel is kísérletezni. Tésztájához egy közepes fej karfiolra van szükség, amelyet mixerben (torzsájával együtt) apró szeműre darálunk, és egy fél kávéskanálnyi sóval összekeverünk. Nagyjából 20-25 perc állás után egy tiszta konyharuhába tekerve kicsavarjuk belőle a felesleges vizet, és összekeverjük két tojással. Egy bő maréknyi apróra reszelt sajtot adunk hozzá – erre a legjobb a parmezán, de ízlés szerint más típusokkal is működhet – és ha még egy kicsit megbolondítanánk, akkor adjunk hozzá oregánót vagy mediterrán fűszerkeveréket. A feltéteknek itt is csak a fantáziánk szabhat határt, a tejföl-bacon-hagyma kombinációtól kezdve a margherita paradicsom-mozzarella-bazsalikom trióig. A sütésnél viszont alacsonyabb hőmérsékletre lesz szükség, elég 230 fokra melegíteni a sütőt és a pizzakövet, az eredmény pedig 12-15 perc múlva a tányérunkon is landolhat.