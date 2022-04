Will Smith tasliján túl: filmesek, akiket kitiltottak az Oscar-gáláról

Az Oscar-gála pofonja akkorát csattant, hogy a színészt tíz évre kitiltották a rendezvényről. De nem ő volt az első, akivel szemben ilyen szigorú lépést hoztak. Kik a többiek, és mi a legfurcsább ok, amiért kitiltottak valakit a díjátadóról?

Hiába nyerte meg idén a legjobb férfi főszereplőnek járó aranyszobrot Will Smith, az Oscar-gálán nyújtott alakítása, a házigazda Chris Rocknak kiosztott pofon miatt az elkövetkezendő tíz évben nem vehet részt a rendezvényen. Persze nem ő az első híresség, akire nem szívesen látott vendégként tekintenek a szervezők: a szexuális ragadozók és a politikai aktivizmusuk miatt a díjátadástól eltiltott sztárok mellett azonban akad olyan is, akit azért büntettek meg, mert kalózkodáson kapták. Az amerikai filmakadémia fekete bárányai következnek.

Carmine Caridi – a másoló

Híresebb és hírhedtebb hollywoodi figurák is lesznek ezen a listán, de olyanok biztosan nem, akiket nála abszurdabb ok miatt büntettek meg. A keresztapa II.-ben a Corleone családról leválni akaró New York-i testvérpár egyik tagját, A keresztapa III.-ban pedig egy chicagói maffiavezért alakító karakterszínész, Carmine Caridi volt az első, akit kitiltottak az Oscar-gálákról, és megfosztották az akadémiai tagságától 2004-ben – egy olyan ügyért, amit az általa alakított maffiafőnökök is megirigyeltek volna.

Az eredetileg Sonny Corleone szerepére kinézett színész sokáig tagja volt a bizottságnak, amely az aranyszobrok odaítéléséről dönt, ezért rengeteg filmet megkapott még a megjelenésük előtt. Azonban a szerzői jogsértések után nyomozó FBI látókörébe került, miután több Oscar-várományos film is feltűnt az interneten még azelőtt, hogy a mozik leszedték volna őket a programjukról. Az utolsó szamuráj, a Titokzatos folyó, a Nagy Hal és a Kapitány és katona: A világ túlsó oldalán című filmek – vélhetően a szavazóbizottsági tagoknak kiküldött videókazetták lemásolásával létrehozott – kalózpéldányai már a gála előtt letölthetők voltak a világhálóról.

A hasonló sorsú, Jack Nicholson és Diane Keaton főszereplésével készült Minden végzet nehéz kalózváltozatáról ráadásul kiderült:

annak a videókazettának a másolata, amelyet Carmine Caridinak küldtek, hogy tudjon mi alapján szavazni.

Az ügy miatt Caridi az akadémia szemében fekete báránnyá vált, pedig állítása szerint ő semmi rosszat nem csinált azt leszámítva, hogy a szavazóként kapott filmeket rendszeresen lemásolta a közeli hozzátartozóinak, valamint kölcsönadta a kazettákat egy bizonyos Russell Sprague-nak, akiről aztán kiderült, hogy filmek kalózpéldányaival kereskedik.

Caridi 2019-ben halt meg 85 évesen, de az Oscar-gálára soha többé nem tehette be a lábát.

Harvey Weinstein – a hatalmával visszaélő producer

Harvey Weinstein egészen a #metoo mozgalom megjelenéséig megkerülhetetlen alakja volt Hollywoodnak, pedig arról, hogy hogyan él vissza a hatalmával, már jóval a botrány kirobbanása előtt is pletykáltak.

A Miramax alapítójaként számtalan Oscar-nyertes filmet tető alá hozó 70 éves producertől azután vonta meg a tagságát az akadémia 2017 őszén, hogy a New York Times megjelentetett egy korábbi pletykákat igazoló tényfeltáró cikket, amelyben egy tucat olyan áldozat nyilatkozott (köztük olyan híres színésznők, mint a bűbájos boszorkaságot aktivizmusra cserélő Rose McGowan), akiket nemcsak molesztált a producerpápa, hanem elhallgattatni is megpróbált.

Weinsteint végül a vádak hatására 23 év börtönre ítélték 2020 márciusában, így az elkövetkezendő évtizedekben akkor sem tudna részt venni az Oscar-gálán, ha az akadémia visszavonná a döntését.

Bill Cosby – aki Amerika tévés apukájából Amerika megrontója lett

A leginkább komikusként ismert Bill Cosbyt, akit karrierje során több Emmy-, Grammy- és Golden Globe-díjjal is jutalmaztak, egészen a 2010-es évek közepéig Amerika kedvenc tévés apukájaként tartották számon, de ekkor utolérte a végzete, és ő sem úszta meg, hogy évtizedeken át visszaélt a hatalmával, és különböző szexuális bűncselekményeket követett el.

Több áldozata is arról számolt be, hogy bedrogozta őket, majd, amikor nem voltak maguknál, szexuális erőszakot követett el rajtuk. Ötvenen vádolták meg hasonló rémtettekkel, de a legtöbb áldozat vádjai a botrány idejére elévültek.

Akadt viszont egy 2004-es ügy, amely miatt felelősségre tudták vonni, és 2018-ban el is ítélték tíz évre.

Azonban Pennsylvania állam legfelsőbb bírósága 2021-ben úgy döntött, hogy az ügyben tartott tárgyalás során több szabálytalanságot is vétettek – például azt, hogy nem lett volna szabad meghallgatniuk az elévült ügyek áldozatait –, így Bill Cosbyt szabadon engedték.

Az Oscar-gálán azonban továbbra sem szívesen látott vendég, hiszen Harvey Weinstein ügye után 2018-ban – amikor a filmakadémia új etikai kódexét is elfogadták – őt is kizárta a testület.

Roman Polanski – a rendező, akinél egyértelmű volt, hogy lépni kéne, de sokáig nem tették

A zongorista Franciaországban született, lengyel származású, Oscar-díjas rendezőjét, Roman Polanskit még 1977-ben tartóztatták le azért, mert bedrogozott és megerőszakolt egy 13 éves lányt. Azonban a tárgyalás során szabadon engedték, ő pedig a börtönbüntetéstől félve Franciaországba menekült – ahol állampolgár, ezért nem adják ki az Egyesült Államoknak –, és azóta is Európában él. Így az akadémia csak a távollétében tudta díjazni.

A bíróság viszont a jelenléte nélkül – az akadémiával ellentétben – nem tud ítéletet hirdetni az ügyében, így a tárgyalása több mint 40 éve elakadt.

Még 2003-ban is aranyszoborral díjazták, szóval az amerikai filmakadémia évtizedekig nem foglalkozott a vádakkal, de a #metoo mozgalom hatására 2018-ban ő is a korábban említett szexuális ragadozók sorsára jutott. A kizárása után pedig pereskedésbe is kezdett.

Adam Kimmel – az operatőr, aki úgy lett az akadémia tagja, hogy közben regisztrált erőszaktevő volt

A legjobb filmként Oscarra jelölt, 2005-es életrajzi film, a Capote operatőrével már lassan összeállt egy ministáb az Oscar-gáláról kitiltott szakemberekkel.

A most 61 éves filmes úgy lett 2007-ben a filmakadémia tagja, hogy 2003-ban letartóztatták, miután megrontott egy kiskorú lányt, majd 2004 elején bűnösnek vallotta magát a nemi erőszak vádjában. A tárgyalás végén tíz év próbaidőre ítélték, és ugyanennyi időre bekerült a neve szexuális bűnözők nyilvántartásába is.

2010-ben is volt egy hasonló ügye, amikor 49 évesen kapcsolatba került egy 15 éves lánnyal, ami után szintén megvádolták szexuális erőszakkal, valamint azzal is, hogy elmulasztotta regisztráltatni magát a szexuális bűnözők nyilvántartásába. Ennek az ügynek a folyományaként került ki a Brad Pitt és Jonah Hill főszereplésével elkészített, 2011-es baseballfilm, a Pénzcsináló alkotói közül.

Az akadémiánál viszont csak azután intettek neki búcsút, hogy a Variety 2020 végén feltárta ezeket a piszkos ügyeket.